Poradíme vám, kde sehnat levnější letenky a kam se dá letět přímo z Prahy

„Poměr se láme právě teď v prosinci, což je měsíc, který láká k cestám do exotiky. Podle zatím prodaných letenek u Čechů vyhrává Thajsko a Mauricius. Konkrétně o letenky na vánoční a silvestrovské období je o 30 procent vyšší zájem než v loňském roce,“ řekl Josef Trejbal, ředitel portálu Letuška.cz.

Podobný trend potvrzuje i Student Agency, kde mezi nejžádanější destinace patří Bangkok, Phuket, Hanoj, Maledivy, Mauricius, Cancún a Dubaj. V kurzu jsou taktéž Istanbul, Paříž a New York. „Ve srovnání s loňským podzimem vzrostl prodej letenek zhruba o 40 procent. Z celkového objemu prodaných letenek přitom až 80 procent zahrnují letenky s odletem na podzim a zimu, zbývající pětinu tvoří odlety s pozdějšími termíny na jaře a dále,“ doplňuje Alexandra Janoušek Kostřicová, mluvčí Student Agency.

Posílené linky do Dubaje

Vyššímu zájmu o cestování nahrává i nový zimní letový řád z Letiště Praha (platí do konce března). V tomto období lze přímými spoji padesátky operujících aerolinek dosáhnout na devadesát destinací. Kupříkladu Eurowings (ze skupiny Lufthansa) zajišťuje z Prahy spojení do třinácti evropských destinací, a to včetně Kanárských ostrovů či Barcelony. Konkurenční Ryanair nabízí spojení do šestadvaceti měst, mimo jiné dvakrát týdně i do jordánského Ammánu.

Atraktivní možností jsou linky z Prahy do Říma, Katánie a Neapole s aerolinkou Wizz Air či linka do Tel Avivu, již provozují tři dopravci. Smartwings Group přes zimu létá do bezmála dvacítky destinací, jako jsou Kanárské ostrovy, Madeira, Hurgharda, Paříž či Stockholm. Z Prahy budou nově dostupná i přímá dálková charterová spojení do exotických destinací, jako jsou Maledivy, Punta Cana, Mombasa, Cancún či Zanzibar. SalamAir provozuje dvě pravidelné linky do Ománu. Z Prahy do Maskatu se létá každou středu a do Salály každý pátek. Let z Prahy do Maskatu trvá přibližně šest hodin a patnáct minut, do Salály se letí o hodinu déle.

„Dobrou zprávou pro cestovatele je, že během zimního letového řádu posílí linky do Dubaje, jednoho z nejfrekventovanějších dopravních uzlů,“ říká Trejbal.

Vedle pravidelných linek mají cestovní kanceláře nasmlouvané charterové lety využívané cestovními kancelářemi. Třeba Čedok jich má pro tuto zimní sezonu dvanáct, a to včetně těch do Dominikánské republiky, na Zanzibar, do konce roku i na Madagaskar, nově také do Thajska.

„Rozhodli jsme se odstartovat přímé spojení do Thajska dříve, poprvé naši klienti poletí již 25. prosince. Další odlet je naplánovaný na 1. ledna 2023, cestovatele tak čeká ideální začátek nového roku v Asii,“ říká Miroslav Kubáč, který v Čedoku řídí letecké charterové zájezdy. Do nabídky Čedoku se v zimě vrací také egyptská Taba.

Čím blíž datu odletu, tím dráž

Tak jako prakticky vše, i letenky doznaly cenových změn. Směrem vzhůru, meziročně o zhruba 15 procent. Avšak stále se dá létat doslova za pár tisícikorun. „Do letů směr Asie aerolinky musely promítnout fakt, že kvůli probíhající válce složitěji oblétávají území Ruska a Ukrajiny. Tady šly ceny nahoru až o čtvrtinu,“ popisuje Trejbal.

Obecně však letecké společnosti nabízejí různé akce a slevy, proto lze letenky stále koupit za zajímavé ceny. Například zpáteční letenku z Prahy do Maskatu je možné sehnat od 10 tisíc korun, na Mauricius od 17 tisíc korun.

„Doporučujeme také Cancún, letenky z Vídně jsou dostupné už od 15 tisíc korun. Bangkok od 9114 korun. Zaletět si můžete také na Bali, letenky se dají pořídit od 16 tisíc korun. Z blízké exotiky nesmíme zapomenout na Dubaj s letenkami už od 4640 korun,“ nabízí několik tipů Janoušek Kostřicová.

Pro milovníky dobrodružství a safari pak podle ní může být lákadlem Johannesburg s odletem z Vídně za ceny od 12 803 korun či Nairobi (rovněž z Vídně) s cenou zpáteční letenky od 12 747 korun.

Stále platí pravidlo, že čím blíže termín odletu, tím je letenka dražší. Ideální je proto nákup letenky tři a více měsíců dopředu. Alespoň u těch dražších pak stojí za zvážení přikoupení pojištění, a to nejen kvůli případnému stornu. Krýt může také léčebné výlohy v destinaci.