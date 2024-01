Novému Boeingu vypadly po vzletu dveře. Aerolinky stroje stahují z provozu

Let společnosti Alaska Airlines nouzově přistál v Oregonu poté, co Boeingu 737 MAX 9 krátce po startu vypadly dveře. Letadlo vystoupalo do výšky téměř pět kilometrů, než se vrátilo na mezinárodní letiště v Portlandu. Letecká společnost uvedla, že jen pár měsíců starý stroj bezpečně přistál se všemi 174 cestujícími a šesti členy posádky. Aerolinky kvůli incidentu stahují z provozu své boeingy.