Pražské letiště odbavilo přes 16 milionů lidí, v tomto roce už cílí na rekord

Z pražského letiště se loni létalo do 181 destinací, meziročně jich tedy o 14 přibylo. Linky z Prahy loni obsluhovalo 76 dopravců, nejvíce cestujících přepravily aerolinky Smartwings, Ryanair, easyJet, Wizz Air a Lufthansa.

Nejrušnější trasa je mezi Prahou a Londýnem, na druhém místě byla Paříž. Následoval Amsterodam, Milán a Řím. Ze zemí byly nejvytíženější linky do Británie, Itálie a Španělska.

V rekordním roce 2019 se létalo do 190 destinací. V letošním roce ruzyňské letiště plánuje navýšit počet přímých linek na více než 190, obslouží je přibližně 80 leteckých společností. V loňském letním letovém řádu přibyla přímá spojení do Verony a Florencie, portugalské Ponta Delgady, Tallinu, Poznaně nebo Astany, v zimní sezoně se nově létá například do Liverpoolu či Bahrajnu.

Letos má letiště zatím potvrzeno pět nových destinací. Do Abú Zabí bude od 2. června čtyřikrát týdně létat dopravce Etihad Airways s letounem Boeing 787. Do Toronta z Prahy nově zamíří Air Canada s Airbusem A330, létat bude třikrát týdně od 6. června.

Od května začne dopravce Air Montenegro létat do černohorské Podgorice. Dvakrát týdně bude od 30. března létat Ryanair do italského Terstu, cestující poletí Boeingem 737-800. Do Vilniusu začne 22. května létat dvakrát týdně Air Baltic letadlem Airbus A220.

Etihad Airways a Air Canada budou letos na ruzyňském letišti novými dopravci. Přidají se k nim také aerolinky Asiana Airlines s linkou do jihokorejského Soulu či společnost Condor s linkou do Frankfurtu. Obě linky začnou dopravci provozovat 1. dubna, nejde ale o nové destinace.

Letos chce Letiště Václava Havla odbavit 18,4 milionu cestujících, dosud nejvíce.