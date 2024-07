Z Prahy letecky do Káhiry. Po 13 letech se vrací přímá linka mezi oběma metropolemi

Letiště Václava Havla Praha se znovu dočkalo přímých letů do Káhiry. V úterý 9. července byla po 13 letech opětovně zavedena přímá linka do egyptské metropole. Třikrát týdně bude do Káhiry létat tamní vlajkový dopravce EGYPTAIR, vždy v úterý, čtvrtek a neděli.