Na Ruzyni přibudou další ohrádky pro cestující nízkonákladových aerolinek. Lidé s tím nesouhlasí

„K instalaci pre-boardingu ve vybraných gatech jsme přistoupili na základě stupňujících se požadavků primárně nízkonákladových leteckých společností, abychom lépe vyhověli jejich provoznímu modelu, který je postaven na minimálních časech odbavení mezi příletem a následným odletem,“ uvedla mluvčí pražského letiště Denisa Hejtmánková.

Zařízení, které se využívá i v zahraničí, má odbavení cestujících urychlit. Obvykle totiž kontrola dokladů, palubních vstupenek a rozměrů příručních zavazadel začíná až se zahájením nástupu do letadla, dřívější kontrolou už při vstupu do prostoru před nástupním mostem se má čas nástupu cestujících zkrátit.

Odbavovací „ohrádka“ na pražském letišti, gate C17. Oznámení na papírku informuje pasažéry, že uvnitř ohrazeného prostoru není k dispozici WC. (27. ledna 2025)

Mezi cestujícími se ovšem objevují i konkrétní příklady, kdy na portálu cestujlevne.com například uvádí, že rodina s dítětem kvůli přeplněné „ohrádce“ čekala před odletem mimo vymezený prostor. Přestože měla mít tuto výjimku od zaměstnanců handlingové společnosti potvrzenou, obsluha náhle a bez varování vstup uzavřela a pasažéři se už do prostoru vyhrazeného pro cestující s překontrolovanými boarding pasy nedostali.

Podmínky, za jakých obsluha kontroly bránu uzavírá, jsou podle letiště dány postupy aerolinky, případně handlingovou společností. Ta na dotazy iDNES.cz nereagovala.

Co ale letiště rozporuje, je informace o přeplněném vyhrazeném prostoru. „Prostor pre-boardingu je na Letišti Praha navržen tak, aby v souladu s doporučeními IATA byl schopen pojmout všechny cestující pro letadla až do velikosti letounu B737-8-200, pokud je pro pre-boarding využita i pevná část nástupního mostu tak až do velikosti A321neo,“ uvedla Hejtmánková.

Pro cestující to ale představuje snížení komfortu při cestování. Zmiňovaný nástupní prostor například není vybavený toaletou.