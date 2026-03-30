„Vedlejší dráha není vybavená pro vzlety a přistání za snížené viditelnosti. Právě z toho důvodu provádíme opravy v měsících, kdy je na základě dlouhodobých statistik výskyt mlh nejnižší,“ uvedla před časem za letiště Eva Krejčí.
V době uzavírky hlavní dráhy bude letiště plánovat přílety převážně směrem na Prahu a vzlety směrem na Kladno. Vedení letiště poskytne finanční dar obcím, kterých se využívání vedlejší dráhy dotkne. Opakuje se tak situace z loňského roku, kdy byla hlavní ranvej kvůli první etapě modernizace jejího okolí také uzavřená od konce března do srpna.
Kabelovod i plyn
Součástí letošní uzavírky bude 14 projektů za jednu miliardu korun, samotné hlavní dráhy, která byla zrekonstruována v letech 2012 až 2013, se opravy netýkají. Největší současnou stavební akcí je rekonstrukce a rozšíření křížení pojezdových drah, výstavba kabelovodu, výměna oplocení či návěstidel. V plánu jsou i standardní údržbové práce.
Pražská plynárenská zároveň vymění plynovod, Řízení letového provozu obmění technologie radionavigačního zařízení a Ředitelství silnic a dálnic bude pracovat na zvýšení kapacity mimoúrovňové křižovatky ulic Aviatická a Lipská.
Krejčí připomněla, že do výstavby ranveje paralelní k hlavní dráze nemá letiště při takovéto uzavírce jinou možnost než provoz převést na vedlejší dráhu. Loni v prosinci získalo letiště nepravomocné územní rozhodnutí pro výstavbu paralelní dráhy. Podle dřívějších informací letiště chce stavbu zahájit po roce 2030.
Letiště za loňský rok odbavilo 17,75 milionu lidí. Přiblížilo se tak k roku 2019, kdy odbavilo nejvíce lidí ve své historii, a to 17,8 milionu.