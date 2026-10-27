Ruzyňské letiště tak zatím letos směřuje k překonání dosavadního rekordu počtu odbavených cestujících z předcovidového roku 2019, kdy odbavilo 17,8 milionu pasažérů. Na začátku letošního roku si letiště vytyčilo cíl odbavit 18,9 milionu cestujících. Loni přes letiště cestovalo 17,75 milionu lidí.
Nejvytíženější jsou letos tradičně letecké linky do Londýna. Za prvních devět měsíců je využilo takřka 913 000 lidí. Více než půl milionu pasažérů letiště odbavilo ještě na linkách z a do Paříže a Istanbulu. Z dalších destinací následoval Amsterdam a Frankfurt. Ze zemí je nejvyhledávanějším státem Velká Británie, kam mířilo skoro 1,55 milionu cestujících. Následovala Itálie a Španělsko.
Oproti loňsku roste na pražském letišti i nákladní doprava. Hmotnost přepraveného nákladu za prvních devět měsíců proti loňsku vzrostla o 17,4 procenta na 80 326 tun.
Letiště Praha letos prochází velkými personálními otřesy. V létě po skoro pěti letech skončil ve funkci předseda představenstva letiště Jiří Pos, kterého od srpna nahradil Radomír Lašák. Proti výběru Lašáka ve výběrovém řízení uspořádaném ministerstvem financí protestovaly letištní odbory, které kvůli tomu vyhlásily stávkovou pohotovost. Lašáka spojovaly se zánikem Českých aerolinií (ČSA), které dříve vedl.
Výhrady k personální změně měla také opozice. V minulém týdnu ovšem Lašák po zhruba třech měsících na funkci z osobních důvodů rezignoval. Řízení letiště dočasně převzal místopředseda představenstva Jiří Kraus.
Ministerstvo vybere Lašákova nástupce ve výběrovém řízení. Kromě toho už dříve úřad vypsal výběrová řízení také na dva členy představenstva letiště. Plánuje vystřídat Martina Kučeru a Marka Mastníka, kteří jsou odpovědní za bezpečnost a letecký provoz a za finance a korporátní služby. V srpnu ministerstvo vypsalo i výběrová řízení na tři ředitele.
Schillerová: Letiště Praha přerušilo forenzní audit do prvního vyhodnocení
Pražské letiště přerušilo v srpnu zahájený forenzní audit minulého hospodaření do vyhodnocení jeho prvních výsledků. Na dotaz ČTK to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Audit letiště zadalo pod vedením Radomíra Lašáka, který na konci minulého týdne z osobních důvodů na funkci předsedy představenstva rezignoval.
„Forenzní audit byl přerušen do vyhodnocení jeho první fáze,“ uvedla ministryně. Schillerová dříve kritizovala vedení letiště před Lašákovým nástupem a před zadáním auditu avizovala, že je v plánu. Firma podle dřívějších informací zadala také interní audit, který se týkal náboru ředitele bezpečnosti a bývalého policejního prezidenta Jana Švejdara. Server iROZHLAS.cz před časem uvedl, že Švejdar v prověřování obstál.
Podle dílčích výsledků forenzního auditu letiště zadalo od roku 2022 do letošního července bez soutěže 267 zakázek v hodnotě zhruba 780 milionů korun. U dalších zakázek v souhrnné hodnotě 3,37 miliardy korun se přihlásil jeden uchazeč nebo letiště oslovilo konkrétního dodavatele. Za stejné období letiště v tendrech vysoutěžilo 959 zakázek za 17,7 miliardy korun.
Lašák oznámil rezignaci z osobních důvodů minulý pátek. Ekonomický deník v pondělí uvedl, že mezi důvody jeho konce můžou patřit spory s dalšími členy představenstva, jeho odmítnutí bez předchozího prověření podepsat pětiletou koncesi na dodávky leteckého paliva a využívání letištní infrastruktury s hodnotou 45 miliard korun či zadání forenzního auditu.
Podle Schillerové se mediálními informacemi bude zabývat dozorčí rada společnosti. „Ráda bych však zdůraznila, že samotné zveřejnění těchto informací neznamená, že se zakládají na pravdě,“ dodala.
Výběr Lašáka do čela letiště dříve vyvolal kritiku některých zaměstnanců a odbory kvůli tomu 21. července vyhlásily stávkovou pohotovost. Lašáka, který do vedení společnosti nastoupil k 1. srpnu na základě rozhodnutí ministerstva financí, spojovaly se zánikem Českých aerolinií (ČSA), které dříve vedl. Výhrady k personální změně měla také opozice. Část odborů v polovině října pohotovost ukončila, zbylé tak učinily po Lašákově rezignaci minulý týden. Lašákův nástupce vzejde z výběrového řízení.
Ministerstvo financí už v září vypsalo výběrová řízení na dva členy představenstva letiště. Plánuje vystřídat Martina Kučeru a Marka Mastníka, kteří jsou odpovědní za bezpečnost a letecký provoz a za finance a korporátní služby. V srpnu vypsalo i výběrová řízení na tři ředitele. Skončili ředitel interního auditu Filip Zelinger, ředitel pro správu a řízení Jiří Kautský a ředitelka marketingu a komunikace Eva Krejčí.
Společnost Letiště Praha, která provozuje Letiště Václava Havla, zvýšila loni čistý zisk meziročně o 800 milionů na 3,2 miliardy korun. Hrubý provozní zisk (EBITDA) jí stoupl též o 800 milionů na 5,1 miliardy korun. Ruzyňské letiště loni odbavilo 17,8 milionu cestujících, meziročně o 1,4 milionu více.
Zdroj: ČTK