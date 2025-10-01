Do letadla s dvoulitrovou petkou. Ruzyně mírní podmínky pro přepravu tekutin

  11:29
Ruzyňské letiště od října uvolňuje pravidla pro přepravu tekutin na palubě letadel. Nově je povoleno vzít si s sebou na palubu až dva litry tekutin na osobu. Nezáleží při tom na tom, zda jde o nápoje či kosmetiku. Nová pravidla zatím platí pouze pro cestující odlétající z Terminálu 2, který slouží pro lety v rámci Schengenského prostoru.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Cestování z Letiště Václava Havla Praha je opět o něco pohodlnější. Díky moderním CT rentgenům, které byly letos v květnu nasazeny v Terminálu 2 a na konci srpna úspěšně recertifikovány, dochází od 1. října 2025 k výraznému uvolnění pravidel pro přepravu tekutin na palubě letadel,“ informovalo Letiště Praha na svém webu.

K nádobě s tekutinou do maximálního objemu dva litry je možné mít standardní průhledný litrový sáček s menšími nádobami. Na kontrolních stanovištích s CT rentgeny není nutné z příručního zavazadla elektroniku ani nádoby s tekutinami vyndávat.

Letiště Praha pořídilo v letošním roce šest CT rentgenů v Terminálu 2, v příštím roce plánuje pořízení dalších dvou zařízení. Cestující nicméně stále mohou narazit na klasický rentgen.

„Na ostatních stanovištích v Terminálu 2 s klasickými rentgeny je přeprava většího množství tekutin také povolena, ale cestující musí elektroniku a tekutiny nadále vyndávat z příručního zavazadla. Na tuto skutečnost jsou cestující vždy upozorněni prostřednictvím informační tabule nebo personálem bezpečnostní kontroly,“ upozornilo letiště.

Terminál 1 beze změny

V případě Terminálu 1 aktuálně ke změnám nedochází. Cestující si mohou na palubu letadla vzít pouze tekutiny do 100 ml v jednom průhledném litrovém sáčku.

Pražské letiště zároveň upozornilo, že pravidla přepravy tekutin se mohou na různých letištích lišit, a to v závislosti na dostupnosti moderní rentgenové technologie a také prostorových možnostech. Před cestou si doporučuje ověřit pravidla letišť, ze kterých se cestující budou vracet zpátky.

