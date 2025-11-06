Středeční oznámení amerického ministra dopravy Seana Duffyho spustilo v zemi paniku. Tisíce pasažérů zahlcují zákaznické linky aerolinek, které musí během několika hodin přepracovat své letové řády.
Duffy uvedl, že omezení se dotkne pouze amerických vnitrostátních spojů. „Naší povinností je dělat i obtížná rozhodnutí, pokud jsou důležitá pro zajištění bezpečného provozu,“ uvedl pro Reuters. Zároveň dodal, že k omezení by nemuselo dojít, pokud by demokraté konečně souhlasili s návrhem financování federální vlády, píše agentura Reuters.
Mohou přijít další omezení
Nejvýrazněji regulaci pravděpodobně pocítí nejvytíženější americká letiště v New Yorku, Washingtonu, Chicagu, Atlantě, Los Angeles či Dallasu. Analytici tvrdí, že každý den by mělo být zrušeno až 1 800 letů. Tím by se kapacita odbavených cestujících proti normální stavu snížila až o 268 tisíc, vyplývá z dat společnosti Cirium.
Zástupci Federálního leteckého úřadu informovali americkou veřejnosti o tom, že v horizontu několika dnů nemusí jít o jediné omezení. Bude záležet na tom, jestli tato regulace přinese kýžené výsledky. Ministr dopravy v tomto ohledu pohrozil, že pokud se situace v leteckém sektoru bude i nadále zhoršovat, je ve hře také dočasné uzavření části vzdušného prostoru.
FAA plánuje lety v USA omezovat postupně. Nejprve mají kapacity 40 vybraných amerických letišť o 4 procenta a v dalších dnech stoupne toto číslo na 5 až 6 procent. Plánované desetiprocentní omezení nastane v průběhu příštího týdne. Mezinárodní lety byly z omezení prozatím vyjmuty.
Skončete spor, vyzývají dopravci
Šéf letecké společnosti United Airlines Scott Kirbi uvedl, že omezení očekává hlavně v případě regionálních linek. Podobně to vidí i konkurenční American Airlines. Dopravce Southwest o konkrétních důsledcích zatím veřejnost neinformoval. Jeho vedení pouze vyzvalo americké politiky k rychlému ukončení sporu.
Kvůli absenci dispečerů letového provozu se v USA již od října výrazně zpožďují lety. Nejvýraznější problémy hlásila americká letiště v neděli 26. října, kdy bylo zpožděných více než 8 tisíc letů. Třeba společnost Southwest Airlines měla tehdy zpožděných dokonce 45 procent letů. O mnoho lépe na tom nebyly ani aerolinky American Airlines se třetinou zpožděných letů či United Airlines s 24 procenty.
Nejdelší v historii
Chod amerických federálních úřadů a agentur už 36. den v řadě deptá shutdown. Nastal na počátku října poté, co americký Senát odmítl návrh na dočasné prodloužení financování federální vlády. Jde o výsledek sporu mezi republikány a demokraty, který se týká zejména prodloužení daňových úlev v rámci zdravotnického systému Obamacare. Dopady nyní výrazně pociťuje i americký letecký sektor, píše agentura Reuters.
Nynější americký shutdown je nejdelším v historii Spojených států. Bez výplat je 13 tisíc dispečerů letového provozu a přibližně 50 000 pracovníků Úřadu pro bezpečnost dopravy. Federální letecký úřad má navíc asi o 3,5 tisíce dispečerů méně, než jaký je ideální stav. Ti zbývající kvůli tomu nyní musí navzdory pozastaveným výplatám pracovat přesčas.
Již několik týdnů trvající odstávku podle Reuters pocítilo v letecké dopravě 3,2 milionu cestujících. Toto číslo navíc v dalších dnech bude pravděpodobně dále stoupat, pokud se demokraté a republikáni nedomluví na kompromisech, uzavírá agentura.