Letiště Václava Havla v Praze kvůli mlze dočasně odložilo všechny přílety i odlety

„Z důvodu snížené viditelnosti jsou aktuálně odložené přílety a odlety. O dalším vývoji budeme informovat. Prosíme cestující, aby sledovali aktuální informace na našich kanálech a od svého dopravce,“ uvedlo letiště na síti X.

Letadla, která měla časně ráno přistát v Praze, byla odkloněna na jiná letiště v Česku i okolních zemích. Další vyčkávají ve vzduchu. Před 05:00 nákladní Boeing 757 UPS přistál místo v Ruzyni v Budapešti, napsal server Zdopravy.cz. O hodinu později následoval odklon nákladního letadla z Paříže do Brna.

„Odkloněna byla i velká pasažérská letadla Hainan Airlines či Qatar Airways. První zmíněný stroj zamířil do Berlína, druhý do Vídně. Airbus A350 China Airlines z Tchaj-peje zamířil po 08:00 do Lince,“ dodal web.

Do 08:00 se odložení dotklo osmi příletů a deseti odletů, čísla se průběžně mění, řekla Hejtmánková.

Letiště provoz obnoví, až spadne mlha. Provoz při špatném počasí umožňuje jen hlavní ranvej, která se od dubna opravuje. Práce potrvají do 15. srpna, příští rok budou pokračovat v podobném termínu.

Veškerý letecký provoz je tak odkloněn na vedlejší dráhu. Kromě problému se sníženou viditelností to také znamená zvýšení hluku nad Kladem a hustě osídlenými oblastmi Prahy, zejména městskými částmi Praha 4, 5 a 6.

Pražské letiště loni odbavilo 16,35 milionu cestujících, meziročně o 18 procent více. Letos v únoru bylo odbavených přes milion, lidé z Ruzyně nejčastěji létali do Londýna, Paříže, Milána, Dubaje nebo Amsterodamu. Letiště plánuje za celý letošní rok odbavit rekordních 18,4 milionu cestujících.