S kufry na Ruzyni pomáhali hasiči. Zbytek prázdnin mají pokrýt agenturní posily

Na nasazení letištních hasičů do vykládky a nakládky zavazadel upozornil web Novinky.cz. „Jde o mimořádnou situaci na letišti. Pomáhali jsme i my, ale co vím, měla by naše pomoc skončit,“ řekl portálu ředitel jednotky Pavel Hošek.

Situace s kufry se na letišti vyhrotila první prázdninový víkend, kdy se kvůli přetíženosti vzdušného prostoru naakumulovala u letů zpoždění a personál handlingové společnosti, jehož je dlouhodobý nedostatek, přestal situaci zvládat.

„Místo sedmnácti letů jich handling potřeboval odbavit osmadvacet během čtyř hodin,“ popsal počátek problému šéf Letiště Praha Jiří Pos. Problémy následně letiště řešilo převodem desítek zaměstnanců z administrativy do mimořádných směn.

Ve zbytku prázdnin by už podle mluvčí letiště Kláry Divíškové měli pomoci situaci vyřešit pracovníci, které dodají personální agentury. U nich se ovšem letiště dlouhodobě potýká s tím, že ne všichni chodí do práce podle rozepsaných směn.

„Pod dohodou je přes tři sta zaměstnanců. Pravidelně chodí do práce vykrýt si svůj pracovní fond, jestli se nepletu, maximálně jedna třetina,“ uvedl Michal Soukup, místopředseda představenstva Czech Airlines Handling.

Podle Soukupa se ve směnách u zavazadel denně střídají desítky lidí, ráno zhruba padesát, v denní špičce až devadesát, o večerech pak třicet až čtyřicet. Charterové lety přitom bývají odbavovány převážně během večerních a nočních časů.

Kvůli problémům s odbavováním zavazadel skončil ve funkci předseda představenstva Czech Airlines Handling Tomáš Svoboda. Od srpna by měl vedení firmy doplnit krizový manažer a někdejší člen vedení handlingu Jiří Jarkovský.

„Věřím, že se nám podaří předcházet situacím, které se staly v posledních dnech na pražském letišti. V současné chvíli bude mojí prioritou rychlá revize již přijatých operativních opatření a nastavení odbavovacích postupů tak, aby se eliminovalo opakování podobné situace,“ oznámil Jarkovský.