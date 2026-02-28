Pražské letiště hlásí kvůli Íránu pět zrušených letů, mířily do Tel Avivu i Dubaje

„Evidujeme v tuto chvíli pět zrušených letů. Jedná se o odlety do Tel Avivu nebo Dubaje,“ uvedlo Letiště Praha. Pracovníci letiště cestujícím doporučili, aby sledovali aktuální informace na webu letiště či svého dopravce, další podrobnosti o situaci neposkytli.
Důvodem zrušených letů je napětí v oblasti Blízkého východu. Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu ráno operaci proti Íránu. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) pak na Facebooku doporučil lidem, aby nyní do zemí Blízkého východu necestovali.
Varování se týká vedle Íránu a Izraele také Libanonu, Kuvajtu, Kataru, Bahrajnu a Spojených arabských emirátů. Ministerstvo zahraničních věcí je podle Macinky v kontaktu se všemi tamními zastupitelskými úřady, včetně toho v Teheránu.
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac ke konfliktu uvedl, že jde o preventivní útok. Americký prezident Donald Trump ve svém videu na sociální síti Truth Social sdělil, že cílem akce je ochránit americký lid před hrozbou, kterou představuje íránský režim. USA se postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, uvedl Trump.