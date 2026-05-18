Letní brigády mají hodně forem, tou nejčastěji využívanou je činnost na dohodu o provedení práce (DPP). Její největší výhodou je, že povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění se u ní platí až od určitého limitu. Naopak nevýhodou je omezení počtu hodin, které lze odpracovat. Rok 2026 přinesl ale i některé novinky, které se týkají všech brigád a zvlášť některých na DPP.
Brigáda na DPP
Dohoda o provedení práce má tu výhodu, že do výdělku 12 000 korun měsíčně se u ní nemusí odvádět zdravotní a důchodové pojištění. To znamená, že brigádník dostane výdělek nepokrácený o odvody. V praxi to může znamenat čistý příjem vyšší až o zhruba 1 300 korun. (Při výdělku 11 999 korun a sazbě 11 procent za obě povinná pojištění dohromady).
Na druhé straně není pravda, jak si řada lidí myslí, že při práci na DPP se nemusí odvádět daň. Brigáda včetně té na dohodu se daní, a to buď srážkovou daní nebo zálohově – v závislosti na výdělku a na tom, zda pracovník podepsal „růžové prohlášení“ – prohlášení poplatníka daně z příjmů u dotyčného zaměstnavatele. Zaměstnavatelů může mít i více současně, prohlášení pro stejné období může však podepsat jen u jednoho.
DPP je poměrně jednoduchá záležitost, kterou zaměstnavatelé často využívají. Má ale i určitá omezení, která by měl brigádník znát a ohlídat si je. Nejzásadnější je omezení počtu hodin, které lze odpracovat.
Podmínky práce na DPP
- U běžné dohody o provedení práce platil a stále platí limit 300 hodin ročně, které je možné odpracovat u jednoho zaměstnavatele.
- Hodiny odpracované pro různé zaměstnavatele se do tohoto limitu nesčítají, naopak ty odpracované na různé DPP, ale pro stejného zaměstnavatele, se sčítají.
- Při výdělku do 12 000 korun měsíčně se neodvádí zdravotní a důchodové pojištění.
- Od 12 000 korun měsíčně jsou odvody na pojištění povinné. Ještě loni byl hranicí pro odvody výdělek 11 500 korun.
- Daň se u DPP platí vždy, a to buď srážková, nebo zálohová. Záleží na tom, zda brigádník podepíše prohlášení poplatníka daně z příjmu nebo ne.
- Podepsat prohlášení poplatníka lze jen u jednoho zaměstnavatele. Kdo má více dohod nebo i pracovní poměr, může si vybrat. Nejvýhodnější je podepsat ho tam, kde je nejvyšší výdělek.
- Případný přeplatek na dani je možné si nechat vrátit, a to následující rok, kdy se vyplňuje daňové přiznání.
- Při DPP může vzniknout nárok na dovolenou, a to při splnění dvou podmínek současně:
1. při odpracování nejméně 80 hodin,
2. při trvání smlouvy nejméně čtyři týdny.
- Dovolenou je možné si vybrat, nebo ji zaměstnavatel musí při skončení smlouvy proplatit.
Co se mění u brigád v zemědělství v roce 2026
Limit 300 hodin ročně pro jednoho zaměstnavatele donedávna platil u všech dohod o provedení práce. Od roku 2026 je ale možná výjimka: pro některé sezonní práce v zemědělství byl tento limit zvýšen zákonem na 1 280 ročně. Navíc u tohoto speciálního typu DPP pro sezonní zemědělské práce platí sleva na pojistném, která v podstatě znamená, že brigádníci neplatí správě sociálního zabezpečení nic.
Zákonodárci tím vyslyšeli volání zemědělských firem, které potřebují v období sklizně rapidně navýšit počet lidí. Omezení počtu hodin pro ně znamenalo, že na část prací už nemohli nasadit osvědčené brigádníky, ale hledat další pracovníky. Podle odborů v zemědělství v ČR chybí tisíce lidí a zemědělské firmy se proto musejí poohlížet i po zahraničních pracovnících.
Rozšíření limitu pro odpracované hodiny na DPP má pro brigádníky i další benefit: dohodu o provedení práce není nutné u sezonních pracovníků v zemědělství měnit na jiný druh smlouvy kvůli tomu, že odpracovali příliš mnoho hodin. Naproti tomu například dohoda o pracovní činnosti (DPČ) vyžaduje placení pojistného už od výdělku 4 500 korun, navíc je limitovaná týdenním počtem odpracovaných hodin (maximálně 20 hodin).
Režim DPP s limitem 1 280 hodin ročně nelze ale užít u všech dohod, a dokonce ani u všech dohod v zemědělství. Zákon přesně určuje, u kterých prací v zemědělství je tento režim možný.
Podmínky pro výhodnější DPP
Zákon o zemědělství přesně určuje, kdo, kdy a pro jaké práce smí zaměstnat brigádníky na DPP s vyšším limitem hodin ročně. „Týká se to například sklizně, péče o porosty, třídění, balení nebo posklizňové úpravy. Nejde tedy o plošnou změnu pro všechny brigádníky, ale o cílenou výjimku pro specifický segment trhu práce,“ vysvětluje Anna Kevorkyan z pracovního portálu JenPráce.cz.
Konkrétně jde o tyto činnosti:
- sklizeň,
- péče o porost včetně odstraňování nadbytečných částí rostlin,
- posklizňová úprava,
- třídění a skladování,
- balení a příprava k přepravě.
Jiné práce nejsou v tomto režimu povolené, respektive pro ně platí jen klasických 300 hodin ročně.
Další podmínkou pro tento speciální typ DPP je také časové omezení: práce na ně se mohou konat jen od od 1. dubna do 30. listopadu.
A za třetí stanoví zákon i to, jaký zaměstnavatel může takovou dohodu svým pracovníkům poskytnout. Musí to být takový zemědělský podnikatel, který byl v minulém roce příjemcem podpory na produkci ovoce či zeleniny s vysokou nebo velmi vysokou pracností. Jaké druhy to jsou, určuje Státní zemědělský intervenční fond. Patří sem například produkce jablek, hrušek nebo rybízu, různé druhy zeleniny, jahody nebo třeba chřest. Naopak pěstitelé chmele mohou čerpat pouze jiné druhy příspěvků, a tak se výhodnější DPP netýká oblíbených chmelových brigád.
Kdo a kdy neplatí sociální pojištění?
Zvýšení limitu odpracovaných hodin na DPP při sezonních zemědělských pracích přináší s sebou ještě jednu pozitivní věc. „S tím souvisí také možnost slevy na pojistném u zaměstnanců pracujících v tomto režimu,“ dodává Kevorkyan. V praxi jde o navýšení čistého příjmu až o zhruba 3 500 korun měsíčně, podle výše hrubého výdělku.
Sleva na pojistném zaměstnance je v případě tohoto speciálního režimu 7,1 % z vyměřovacího základu. A protože právě tolik se v jiných případech práce na DPP odvádí České správě sociálního zabezpečení, znamená to, že zaměstnanec nic neplatí. Sleva 7,1 procent (z toho 6,5 % na důchodovém a 0,6 % na nemocenském) na pojištění se týká zaměstnance, naopak zaměstnavatel platí pojistné běžným způsobem.
„Fakticky: brigádník neplatí své sociální pojištění , sleva se uplatní přes JMHZ,“ radí zemědělcům Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů. Dodejme, že pod zkratkou JMHZ se skrývá jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele – zákonná novinka, která od letošního roku nařizuje firmám hlásit každý měsíc státu podrobné informace o svých zaměstnancích včetně brigádníků.
Sleva na pojistném je ale možná jen v případě, že výdělek nepřesáhne průměrnou mzdu, zaokrouhlenou na pětisetkoruny. V roce 2026 je to 48 500 korun měsíčně. Kdo si na DPP ve speciálním režimu vydělá při zemědělských pracích více, platí pojištění jako normální zaměstnanec. Výjimku mají pracující starobní důchodci, kteří pojištění neplatí. Musí si o to ale zažádat u zaměstnavatele, jinak se může stát, že mu pojištění strhne.
Minimální mzda pro brigády
Každý, kdo se chystá nastoupit v létě na brigádu, by měl dobře vědět, jaké typy smluv mu zaměstnavatel může nabídnout, jaké mají výhody či nevýhody, ale také to, kolik peněz si může vydělat. „Na brigádnický trh má dopad i vyšší minimální mzda. Od ledna 2026 vzrostla minimální hodinová sazba na 134,40 Kč, což se promítá i do odměn na dohody. Zaměstnavatelé tedy musí respektovat nové minimum i u krátkodobých a sezonních prací,“ upozorňuje Jana Jáčová, ředitelka UOL Účetnictví.
|Typ smlouvy
|Omezení
|Od kdy se platí pojištění
|DPČ (dohoda o pracovní činnosti)
|max. 20 hodin týdně
|od 4 500 Kč
|DPP (dohoda o provedení práce)
|max. 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele
|od 12 000 Kč
|DPP ve speciálním režimu pro sezónní práci v zemědělství
|max. 1 280 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele
|sociální pojištění od 48 500 Kč, zdravotní od 12 000 Kč
Studentské brigády a slevy pro studenty
Letní brigády využívají v hojném počtu také studenti, pro které v minulosti existovala speciální daňová sleva. Mohli si uplatnit slevu až 4 020 korun.
Naposledy to ale platilo v roce 2023, konsolidační balíček tuto studentskou slevu zrušil. „Studenti tak dnes využívají stejné základní daňové principy jako ostatní zaměstnanci, zejména slevu na poplatníka,“ uvádí Jáčová a radí studentům, aby byli obezřetní, když někde uvidí nabídku brigád s daňovými výhodami pro studenty.
