Letní bonus může změnit celou výplatní pásku. Co by měli zaměstnanci vědět

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Obálka s penězi (ilustrační foto)

Obálka s penězi (ilustrační foto) | foto: Shutterstock

Letní odměny umí potěšit i překvapit. Řada firem v létě vyplácí bonus za výsledky za první pololetí, jinde zaměstnanci dostávají motivační příspěvek před dovolenou nebo mimořádnou odměnu za úspěšně dokončené projekty. Právě v létě ale mzdové účetní pravidelně odpovídají na stejnou otázku: Proč mi na účet přišlo méně, než jsem očekával?

Důvod většinou nespočívá v chybě zaměstnavatele ani účetní. Zaměstnanci často vycházejí z hrubé částky odměny, ale zapomínají, že mimořádné bonusy podléhají stejným pravidlům jako běžná mzda.

„Pokud zaměstnavatel oznámí mimořádnou odměnu například ve výši 20 tisíc korun, řada lidí automaticky počítá s tím, že právě tolik dostane. Ve skutečnosti jde o hrubou mzdu,“ vysvětlila Jana Jáčová, ředitelka UOL Účetnictví.

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Dodala, že stejně jako běžný výdělek podléhá i mimořádná odměna odvodům na sociální a zdravotní pojištění i dani z příjmů. „Výsledná čistá částka proto může být o několik tisíc korun nižší. Největší překvapení bývá u zaměstnanců, kteří mimořádné bonusy dostávají jen výjimečně a s fungováním mzdových odvodů se běžně nesetkávají,“ připojila Jáčová.

Odměna může ovlivnit i další složky výplaty

Není výjimkou, že zaměstnanci po výplatě kontaktují personální nebo mzdové oddělení s tím, že jim část odměny chybí. Ve většině případů jde ale pouze o rozdíl mezi očekáváním a skutečným výpočtem mzdy. Mzdová účetní při zpracování výplaty postupuje podle stejných pravidel jako u běžné mzdy. Bonus není samostatnou kategorií, která by měla jiné zdanění nebo výhodnější odvody.

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„Mimořádná odměna se nestává jedinou položkou výplatní pásky. V jednom měsíci se může kombinovat s přesčasy, příplatky za práci o víkendech nebo ve svátek, náhradami mzdy či dovolenou, během které nemusí být nárok na variabilní složku mzdy, nebo nemocenskou,“ upozornila Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.

Právě proto podle ní bývá letní výplatní páska často složitější než během zbytku roku. „Zaměstnanec pak obtížně rozlišuje, která část příjmu připadá na odměnu a která na ostatní mzdové složky,“ dodala Kevorkyan.

Vyplatí se rozumět vlastní výplatní pásce

„Mimořádné odměny jsou příležitostí podívat se podrobněji na vlastní výplatní pásku. Přestože ji zaměstnanci dostávají každý měsíc, mnoho z nich jednotlivým položkám nerozumí a kontrolují pouze konečnou částku,“ uvedla Jáčová.

Základní orientace ve výplatní pásce přitom pomáhá lépe pochopit nejen způsob výpočtu bonusů, ale i dovolené, příplatků nebo náhrad mzdy. „Díky tomu lze snadněji odhalit případnou chybu a zároveň předejít zbytečným nedorozuměním,“ připomíná.

Hrubá vs. čistá mzda: Proč lidé se stejným platem dostávají jinou výplatu

Mimořádná odměna je vždy příjemným finančním přilepšením. Pokud ale zaměstnanci počítají s celou oznámenou částkou, bývá výsledná výplata často zklamáním. „Ne proto, že by zaměstnavatel vyplatil méně, ale proto, že bonus podléhá stejným zákonným pravidlům jako běžná mzda. Ještě před výplatou se proto vyplatí zjistit, zda zaměstnavatel uvádí hrubou nebo čistou částku odměny a jak se bonus promítne do celkové mzdy,“ dodala Kevorkyan.

„Krátké vysvětlení od mzdové účetní může předejít zbytečným otázkám i nedorozuměním, ať se z motivace nestane demotivace,“ uzavřela Kevorkyan.

Častým zdrojem nedorozumění pak bývá i porovnávání výplat mezi kolegy. Dva zaměstnanci se stejnou hrubou mzdou ale mohou obdržet rozdílnou částku na účet, i když dostali stejnou mimořádnou odměnu. Výši čisté mzdy totiž ovlivňuje celá řada individuálních okolností. Roli hrají například uplatňované daňové slevy, daňové zvýhodnění na děti, exekuční srážky, insolvence nebo jiné srážky ze mzdy.

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