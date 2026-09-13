„Jen pro ilustraci, jak to vypadalo s meruňkami. V obvyklé sezoně k nám přijede pálit meruňky tak 80 lidí, letos byli dva. Švestky zatím teprve začínají, ale na Tišnovsku je to se švestkami špatné, s ovocem obecně. Co nezmrzlo, to zaschlo. Přitom třeba na Vysočině nebo v jiných částech Česka, jsou na tom třeba se švestkami mnohem lépe,“ zhodnotil Otakar Kappel z Pěstitelské pálenice v Tišnově.
Palírna sv. Urban v Syrovicích na Brněnsku také měla zájemců o vypalování meruňkovice výrazně méně než obvykle a potvrzuje malou úrodu švestek, jablek i hrušek.
„Na úrodě se podepsalo sucho. Plody mají sice dostatek cukru, ale jsou menší. Hlavně jich bohužel spousta spadne kvůli suchu dřív, než stihnou dozrát. A nedozrálé ovoce pálit nelze,“ dodal Oldřich Sedlář ze syrovické palírny.
Romana Pokorová z pálenice ve Viničných Šumicích doplnila, že nedostatek je hlavně tradičních odrůd švestek. „Klasická česká švestka nebo například durancie vůbec nejsou. Ale teď dozrává lepotica, což jsou velké švestky, a těch je zatím dostatek. Kdo ale bude pálit jablka a je zvyklý z úrody jednoho stromu mít 200 litrů pálenky, musí počítat maximálně s polovinou. Plody jsou malé,“ zhodnotila Pokorová.