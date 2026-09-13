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Méně slivovice i meruňkovice. Letošní sezona v palírnách je kvůli suchu špatná

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  9:09aktualizováno  9:09
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ilustrační snímek | foto: Jan Salač, MAFRA

Letošní sezona v jihomoravských palírnách je silně podprůměrná. Meruněk přijeli lidé pálit minimální množství, málo je i klasických švestek i raných odrůd hrušek či jablek. Kvůli suchu je podle nich ovoce navíc menší, pálenky je z něj tak méně.

„Jen pro ilustraci, jak to vypadalo s meruňkami. V obvyklé sezoně k nám přijede pálit meruňky tak 80 lidí, letos byli dva. Švestky zatím teprve začínají, ale na Tišnovsku je to se švestkami špatné, s ovocem obecně. Co nezmrzlo, to zaschlo. Přitom třeba na Vysočině nebo v jiných částech Česka, jsou na tom třeba se švestkami mnohem lépe,“ zhodnotil Otakar Kappel z Pěstitelské pálenice v Tišnově.

Palírna sv. Urban v Syrovicích na Brněnsku také měla zájemců o vypalování meruňkovice výrazně méně než obvykle a potvrzuje malou úrodu švestek, jablek i hrušek.

„Na úrodě se podepsalo sucho. Plody mají sice dostatek cukru, ale jsou menší. Hlavně jich bohužel spousta spadne kvůli suchu dřív, než stihnou dozrát. A nedozrálé ovoce pálit nelze,“ dodal Oldřich Sedlář ze syrovické palírny.

Romana Pokorová z pálenice ve Viničných Šumicích doplnila, že nedostatek je hlavně tradičních odrůd švestek. „Klasická česká švestka nebo například durancie vůbec nejsou. Ale teď dozrává lepotica, což jsou velké švestky, a těch je zatím dostatek. Kdo ale bude pálit jablka a je zvyklý z úrody jednoho stromu mít 200 litrů pálenky, musí počítat maximálně s polovinou. Plody jsou malé,“ zhodnotila Pokorová.

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