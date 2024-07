Lety nabalují zpoždění, Češi trčí na letištích. Hledá se viník, situaci dopravcům komplikují kompenzace

Například Žaneta Hradilová měla letenky z Prahy do Londýna na pátečních 9.35. V noci před odletem jí přišla SMS, že let poletí až večer. Na letišti ale o tom nikdo nic bližšího nevěděl. „Ani jsme se nedovolali na placenou infolinku. Jediné, co jsme se na informacích pražského letiště dozvěděli, bylo, že se čeká na let z Londýna,“ popisuje. Na letišti nakonec čekali dalších pět hodin, nakonec odletěli až po půlnoci. Do cíle se tak se společností Wizzair dostali místo v poledne až uprostřed noci.