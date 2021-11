Lidé nakupují nemovitosti spíše pro děti. To je trend, který nastoupil s covidem, říká ředitel Sekyra Group

Lidovky.cz: Je jednodušší dělat větší celky? Můžete tak vybudovat i okolí domu a to také prodat...

Je to lepší. Pokud nemáte kontrolu nad okolím, ani nejlepší architektura nemusí pomoci. Šanci na větším území ale musíme správně uchopit a to se nemusí vždy povést. Formálně to můžete mít dobře, ale lidé se tam zkrátka necítí dobře. Pro fungující vnitřní město je ovšem potřeba zajistit i služby, zdravotnictví, školství, potřebujeme různé cílové skupiny, mladé i starší. U projektu Smíchovského nádraží vidíme, jak veliká je poptávka po obchodních prostorách v parterech. To území tím opravdu ožije. Tuhle výhodu má málokterý developer a snažíme se toho využívat.