Do Lidlu na čepované pivo. Řetězec otevře první obchod s vlastní hospodou

Plánovaná hospoda v prodejně Lidl bude mít kapacitu přibližně 45 míst a zákazníci si zde koupí čepované i lahvové pivo, víno či cidery. Součástí hospůdky budou také prostory (off-licence), kde se budou prodávat lihoviny. V Irsku lze „tvrdý“ alkohol koupit pouze v označených obchodech tzv. off-licence. Do vybudování vlastní hospody s prodejem (mimo prodejnu) chce Lidl investovat 410 tisíc liber (12,2 milionů korun).

Řetězec se již v minulosti snažil získat povolení na samostatnou prodejnu alkoholu, ale neuspěl. Nyní věří, že s novým konceptem bude úspěšný.

Supermarket Lidl získal povolení k výstavbě vlastní hospody v srpnu 2020, ale společnost Philip Russell Ltd napadla rozhodnutí o udělení předběžné licence pro provoz hospody. Argumentovala, že Lidl nesplnil zákonnou podmínku prokázání nedostatečné nabídky podobných podniků v dané oblasti. Také tvrdila, že se Lidl snaží obejít zákon a získat licenci na prodej alkoholu jinou cestou.

Podle severoirských licenčních zákonů není možné udělit novou licenci na prodej alkoholu, pokud jiná licence není zrušena. Lidl proto dosáhl dohody s majiteli místního baru, kteří se své licence vzdají výměnou za tento nový koncept.

Soud však rozhodl, že Lidl svůj případ obhájil. Upozornil, že pokud projekt uspěje, v okolí bude pouze jedna licencovaná provozovna, zatímco dříve zde fungovaly dvě. Navíc bude hospoda umístěna v rušné nákupní zóně s rostoucím počtem obyvatel.

„Možná nebude svou velikostí a nabídkou schopna plně pokrýt poptávku, ale to neznamená, že Lidl neprokázal nedostatek podobných podniků,“ uvedl soudce Colton.

„Lidl ví, že pokud by hospoda nebyla úspěšná a zavřela by, licence by automaticky zanikla. Jsem přesvědčen, že žádost splňuje všechny požadavky a neexistuje důvod ji zamítnout,“ dodal.

Díky tomuto rozhodnutí tak Lidl může začít budovat svou první prodejnu s vlastní hospodou – koncept, který může v budoucnu rozšířit i na další místa.

Německý řetězec Lidl se v posledních letech již neprofiluje jen jako prodejce potravin a spotřebního zboží. V lednu například v pražských Štěrboholích otevřel svou první prodejnu s outletovým zbožím. Od počátku je o tuto prodejnu zájem a ani v těchto dnech zájem nepolevil.