Lidl zlevnil až o devadesát procent, zákazníci kvůli tomu oblehli Letňany

Již od rána se dlouhá fronta zákazníků táhla přes celé parkoviště.

„Čekal jsem zhruba půl hodiny a pak jsem to vzdal. Uvnitř vstupní haly se totiž fronta dělila asi do pěti proudů. Dál už jsou zákazníci pouštěni po dávkách. Takže se třeba pět minut nehnete z místa a pak se zase posunete o dost vpřed,“ popsal iDNES.cz situaci zákazník Lukáš, který byl na místě ještě před oficiální otevřením v devět hodin.

Aby se zákazník vůbec do haly se zbožím dostal, musí mít nákupní košík. Tím se reguluje počet lidí uvnitř improvizované prodejny.

„Neměl jsem časovou rezervu, a i kdybych se haly dostal třeba během čtyřiceti minut, obával jsem se, aby mi to potom netrvalo stejnou dobu ven. Nebylo totiž vidět, kolik je tam pokladen a jaké jsou u nich fronty,“ dodal Lukáš.

Během dopoledne pak fronta narostla. Kdo na nákup dorazí sám, musel v mrazivém dni vzdorovat chladu přešlapováním na místě. Zákazníci, kteří přišli ve dvou, se ve frontě střídali. „Hned vedle je kavárna, tak se tam ohřívají u kávy,“ hlásil z Letňan reportér iDNES.cz. Fronta se podle svědků příliš nehýbala, lidé stáli i deset minut na místě bez posunu.

Velký výprodej

Podle Lidlu řetězec ke konci roku vždy uvolňuje místo ve skladech a tak přináší zákazníkům příležitost k výhodným nákupům ve velkém výprodeji. Ten probíhá od čtvrtka 12. až do 21. prosince v PVA Expo Praha v hale 2 v Letňanech.

„V rámci této akce bude k dispozici několik tisíc palet spotřebního zboží za velmi výhodné ceny se slevou o desítky procent. Ve výprodeji bude na výběr široká škála oblíbených produktů z různých kategorií spotřebního zboží od nářadí, přes kuchyňské spotřebiče až po vybavení na zahradu,“ uvedla na dotaz iDNES.cz Eliška Froschová Stehlíková.

Vstup do areálu je možný od 9 do 20 hodin, přičemž zákazníci se na akci dostanou pouze s nákupním vozíkem, a to podle pravidla 1+1 na jeden vozík. S jedním vozíkem tak mohou vstoupit dvě osoby.

„Vzhledem k tomu, že akce se koná v zimním období, budou případné fronty směrovány do přilehlé haly. Naším cílem je zajistit, aby celý zážitek z akce byl pro zákazníky co nejpříjemnější a aby si nákupy užili bez stresu. Zatímco budou čekat na vstup do výprodeje, budou si moci ve vstupní hale zakoupit také drobné občerstvení,“ říká tisková mluvčí Lidlu.

Mluvčí Lidlu dále dodává, že pro návštěvníky, kteří přijedou autem, je parkování zdarma přímo u haly. „Zboží je do prodeje průběžně doplňováno každý den, takže se návštěvníci nemusí obávat, že by přišli o široký výběr. Prodejní plocha o rozloze čtyř tisíc metrů čtverečních je rozdělena do několika sektorů, které budou označeny jednotnými cenovkami, což návštěvníkům usnadní orientaci,“ řekla Froschová Stehlíková.

Obdobná akce se v Letňanech konala již v srpnu 2017 a trvala pět dní. Vzhledem ke zkušenostem z minula i s ohledem na předvánoční období tak řetězec očekává velký zájem.