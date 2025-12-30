„Na základě oznámení od výrobce a dodavatele Agrofarma spol s.r.o., jsme předmětné šarže sýru bryndza, bezodkladně stáhli z prodeje a už není možné si je koupit,“ uvedla mluvčí řetězce Makro Nikola Formanová.
„Podle informací výrobce se inkriminovaná šarže brynzy s datem spotřeby do 31. 12. 2025 do prodeje v našich obchodech nedostala,“ sdělila dnes večer ČTK mediální zástupkyně Penny Marketu Martina Dvořáková. Řetězec podle ní situaci okamžitě prověřil s dodavatelem.
Výrobce Agrofarma do Česka dodal téměř 1,5 tuny tohoto sýra s názvem Bryndza plnotučná 250 g. Závadná je šarže L171225. „Z prodeje stažené produkty budou neškodně zlikvidovány na náklady výrobce,“ uvedl zástupce tiskového mluvčího SVS Petr Majer.
Bakterie může způsobit onemocnění zvané listerióza. Pro zdravé lidi bakterie v malém množství obvykle nebezpečná není, komplikace ale hrozí u starších lidí, těhotných žen, dětí nebo u lidí s oslabenou imunitou. Mezi příznaky listeriózy patří například horečka, bolesti hlavy, malátnost, nevolnost, zvracení nebo vodnatý nekrvavý průjem. Veterináři apelují, pokud lidé zjistí zdravotní potíže v rozmezí inkubační doby od dvou až tří týdnu po konzumaci, ať informují svého lékaře.