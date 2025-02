Nezávislí na Rusku. Pobaltí se po letech připojí k evropské elektrické síti

Pro tři pobaltské země, které byly v minulosti součástí Sovětského svazu, je krok označovaný jako „Baltská synchronizace“ historickým okamžikem. Znamená to, že oni, nikoli Moskva, budou moci řídit a kontrolovat vlastní dodávky elektřiny.

Původně mělo dojít k tomuto propojení až na konci letošního roku. Složitá operace však byla uspíšena o téměř 11 měsíců. Důvodem byla válka na Ukrajině a přání pobaltských zemí stát se zcela nezávislými na potenciálním ruském energetickém vydírání.

Připojení pobaltských států ke kontinentální evropské síti bylo dohodnuto mezi Evropskou komisí, Polskem a třemi pobaltskými státy v roce 2018 a definitivně potvrzeno o rok později. Původní termín dokončení projektu byl stanoven do konce roku 2025. Nicméně v srpnu 2023 bylo rozhodnuto, že se termín posouvá již na únor.

Diplomaté z pobaltského regionu považují tento krok za setřesení posledních pozůstatků sovětské éry, uvádí Rádio Svobodná Evropa (RFE). Srovnávají jej s odchodem sovětských vojsk z těchto zemí v 90. letech.

Byla to dlouhá cesta

Pobaltské země poprvé signalizovaly svou připravenost připojit se ke kontinentální síti již v roce 2007, žádost nicméně podaly o 11 let později. Loni oficiálně informovaly Moskvu a Minsk, že tzv. dohodu Brell, která je drží v IPS/UPS opustí.

Hlavním důvodem byla složitost procesu a samotné přípravy. Synchronizace není jen technický náročná záležitost, je to také řada složitých právnických úkonů se spoustou papírování a jednání. „Není to příliš odlišné od vstupu do eurozóny nebo do bezvízové Schengenské zóny,“ poznamenal nejmenovaný diplomat.

Pobaltské země musely také dobudovat infrastrukturu za přibližně 1,6 miliardy eur (40,3 miliardy Kč), z čehož 75 procent pocházelo z rozpočtu EU. Kromě jiného se muselo vybudovat nadzemní elektrické vedení, musela se posílit správa frekvence, vylepšit a dobudovat řada elektrických rozvoden a nakonec i modernizovat IT systémy.

Hlavní investicí bylo připojení baltského energetického systému ke kontinentální síti. Zatím existuje pouze jedno propojení a sice LitPol Link mezi Litvou a Polskem. Další spojení mezi zeměmi, pojmenované Harmony, by mělo být připraveno v letech 2030-31.

Pobaltské státy jsou spojeny s Finskem a Švédskem prostřednictvím spojů jako Estlink 1&2 a Nordbalt. Ale i když jsou tato spojení životně důležitá pro dovoz a vývoz energie, nelze je použít pro takzvané řízení frekvence a služby vyvažování, což jsou klíčové součásti řízení energetické sítě. Situaci komplikuje další problém. Švédsko, Finsko, Norsko, stejně jako východní oblasti Dánska, nejsou součástí kontinentální sítě, ale severské.

Estonsko zpočátku tlačilo na synchronizaci se severským systémem, nakonec padlo rozhodnutí ve prospěch kontinentálního spojení.

Problémem zůstává skutečnost, že na několik příštích let budou tři pobaltské země propojeny s kontinentální sítí pouze jednou linkou LitPol Link. Mezi odpojením od sítě IPS/UPS, k čemuž dojde 8. února a synchronizací s kontinentální sítí připravené na následující den bude Pobaltí v takzvaném ostrovním režimu. Podle odborníků k výpadku elektřiny pravděpodobně nedojde, nicméně půjde o výzvu. Situaci mohou v blízké budoucnosti zkomplikovat případné opravy nebo špatné počasí.

Pobaltské země by také mohly být více zranitelné vůči takzvaným hybridním útokům. V loňském roce bylo přerušeno nebo poškozeno několik podmořských baltských potrubí a kabelů s podezřením, že je za to odpovědné Rusko, připomíná RFE. Z tohoto důvodu padla také volba na připojení sítě přes pevninu do Polska, a nikoli přes podmořský kabel.