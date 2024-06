Eemshaven odbavil již stou loď. Plyn pro Česko vezlo sedmatřicet z nich

Česko si díky terminálu v nizozemském Eemshavenu zajistilo 3,4 miliardy metrů krychlových plynu, což je více než polovina tuzemské spotřeby za rok, informovala energetická skupina ČEZ. Ta má terminál do roku 2027 v pronájmu.

Eemshaven se stal prvním terminálem LNG spuštěným v Evropě od začátku války na Ukrajině, první loď sem připlula v září 2022. Zařízení umí zpracovat osm miliard metrů krychlových plynu ročně, z toho až tři miliardy mohou směřovat do České republiky. Vedle ČEZ si kapacity v terminálu vyblokovaly další známé energetické společnosti, britsko-nizozemský Shell a francouzská Engie.

Terminál tvoří dvě plavidla, Eemshaven LNG a Energos Igloo, umožňující skladování a zpětné zplyňování. Do zařízení se na speciálně upravených tankerech dováží zkapalněný zemní plyn, který se po ohřátí v terminálu a převedení do plynného skupenství vpustí do soustavy přepravních plynovodů.

Nizozemský terminál zatím podle ČEZ funguje podle plánu a podle firmy se zároveň stal i jedním z pilířů tuzemské energetické bezpečnosti.

Přes Stade se začne vozit za tři roky

„Získání kapacity v terminálu nám také umožnilo získat cenné zkušenosti na trhu s LNG, které jsme mohli zúročit například při úspěšných jednáních o vstupu do německého projektu Stade,“ říká místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Připomněl tak loňskou akvizici, kdy Česko společně s ČEZ získalo kapacitu také v budovaném pevninském terminálu na LNG v Německu. V terminálu Stade nedaleko Hamburku bude mít od roku 2027 k dispozici dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně, což je více než čtvrtina současné tuzemské spotřeby.

ČEZ zároveň deklaroval, že bude sledovat i další možnosti získání kapacit v dalších terminálech LNG. Společnost například jednala o zajištění kapacity v terminálu na LNG v Polsku, vzhledem k nabízeným podmínkám však tuto variantu nakonec odložila.

Zemní plyn bude hrát i v dalších letech významnou roli v české energetice. V rámci vytápění pomůže s nahrazováním uhlí a ve výrobě elektřiny přispěje k udržování stability sítě.

Terminál ve Stade umožní od roku 2027 dovážet a zplyňovat zkapalněný zemní plyn s tím, že později bude možno terminál přeměnit na dovoz a zpracování klimaticky neutrálního amoniaku, ze kterého bude možné vyrábět zelený vodík.

Kapacita je v terminálu pronajata na 15 let, s možností prodloužení až na 25 let právě v souvislosti s budoucím využíváním zeleného vodíku. Ministerstvo průmyslu a obchodu zároveň transakci podpořilo tím, že se skupinou ČEZ uzavřelo podobnou zajišťovací smlouvu, jaká platí pro terminál v Eemshavenu.