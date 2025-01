Dovoz ruského LNG do Evropy láme rekordy. Vznikl plán, jak to úplně zarazit

Data shromážděná společností Kpler zabývající se komoditami a analyzovaná společností POLITICO odhalují, že v prvních 15 dnech letošního roku dovezlo 27 zemí Evropské unie z Ruska 837 300 metrických tun zkapalněného zemního plynu (LNG). To představuje rekordní maximum, oproti 760 100 tunám dovezeným ve stejném období loňského roku.

Také rok 2024 byl z hlediska dovozu ruského LNG do Evropy rekordní. Podle výpočtů společnosti Rystad Energy přijaly evropské přístavy v roce 2024 celkem 17,8 milionu tun ruského zkapalněného zemního plynu, což představuje nárůst o 2 miliony tun ve srovnání s rokem 2023.

Roli v rekordním dovozu hraje několik faktorů. Patří mezi ně chladné počasí, které vládne v Evropě od poloviny prosince, relativní nižší výroba energie z větru, ale i slevy, které Rusko nabízí na svůj plyn LNG. Udržet dodávky velkých objemů zkapalněného plynu z Ruska však pomáhají i některé evropské loděnice, které ruské tankery dosud opravovaly.

Ruské ledoborce v evropských přístavech

Ruský zkapalněný plyn proudí na evropský trh především z arktického terminálu Jamal, který většinově vlastní ruská firma Novatek. V roce 2023 vyprodukoval 26 miliard kubických metrů plynu, z čehož šlo až 72 procent do Evropy, uvádí portál Euractiv.sk.

Pro dovoz LNG z arktické oblasti potřebuje Rusko tankery, které umí prorazit led. Ty se dosud, navzdory válce na Ukrajině a také omezení pro ruská paliva, opravovaly v evropských docích. Bez údržbových prací, které zajišťují loděnice Damen v Brestu ve Francii a Fayard v Dánsku by měly dodávky LNG z Jamalu problém dostat se na klíčové evropské trhy. Platí to zvláště pro zimní období, kdy jsou ceny plynu nejvyšší.

Francouzské a dánské loděnice jsou také jediné v Evropě, které mají suché doky dostatečně velké pro ledoborce připlouvající z Jamalu severní cestou. To by však mělo brzy skončit.

Dosud nebyly lodě do protiruských sankcí zahrnuty, což částečně změnil 15. sankční balíček schválený EU v prosinci. V rámci něj se dostala na seznam například loď Christophe de Margerie. Jedná se o jeden z patnácti tankerů ledové třídy ARC7 nakoupených pro export z terminálu Jamal.

Dodávky z terminálu Jamal se však brzy zkomplikují i díky 14. sankčnímu balíčku, který vstupuje v platnost v březnu. Ten nově zakazuje překládku ruského LNG v evropských přístavech za účelem prodeje do třetích zemí. Sankční opatření mají také zabránit terminálům v EU přesouvat zkapalněný zemní plyn z ledoborců do konvenčních tankerů. Tato změna si vynutí delší plavební trasy pro arktické tankery, které budou muset provádět překládky LNG z lodi na loď přímo na moři.

Bez údržby v evropských loděnicích se však do problémů dostane celá ruská flotila. Tankery si mohou zajistit servis mimo Evropu, nepochybně však dojde k prodloužení jejich plavební trasy. Ruské lodě budou muset překonat mnohem delší a nebezpečnější severní námořní cestu do Číny. Ta je však sjízdná pouze v průběhu teplejších měsíců.

Většina ruského plynu LNG z Jamalu se do Evropy dostává přes Francii, Belgii a Španělsko. Pokud by se uzavřely evropské přístavy, Rusku by to zkomplikovalo využití zemního plynu, který zkapalňuje v tomto terminálu.

Národní vlády těchto států však nyní stupňují tlak na obchodní společnosti, aby ruské dodavatele opustily. Belgická vláda například minulý týden schválila zákaz překládky ruského LNG.

Podobně i španělská vláda vyzvala své dovozce, aby nepodepisovali nové smlouvy s ruským dodavatelem. Právě dlouhodobé kontrakty jsou základem pro velké objemy plynu proudícího z Ruska do EU.

Španělská energetická společnost Naturgy Energy Group SA má například 20letý kontrakt na nákup paliva z terminálu Jamal až do roku 2038. Podobně je na tom i německá společnost SEFE, která byla před ruskou invazí v roce 2022 známá jako Gazprom Marketing & Trading a byla dceřinou společností ruského plynárenského gigantu Gazprom. I když nad ní německá vláda převzala kontrolu, má stále platný kontrakt na dodávky z Jamalu až do roku 2038.

Deset států žádá zpřísnění sankcí

Nárůst dovozu LNG z Ruska jde proti deklarovanému politickému cíli Evropské komise, která chce dovoz ruských fosilních paliv do roku 2027 zcela zastavit. Komisař pro energetiku Dan Jorgensen chce představit plán, jak se mají evropské země odklonit od ruských paliv již koncem letošního února.

K této snaze se přidalo deset členských zemí EU, mezi nimiž je i Česko, které apelují na Komisi, aby do dalšího již 16. balíku sankcí vůči Rusku zahrnula i dovoz LNG a zákaz kotvení ruských tankerů v evropských přístavech. Dopis podepsaly skandinávské země Dánsko, Finsko a Švédsko, pobaltské státy, Lotyšsko, Litva a Estonsko, dále Polsko, Rumunsko a Irsko. Po úplném zákazu dovozu ruského plynu v jakékoli formě volaly dříve jen jednotlivé země, například Švédsko a Německo.

„Schopnost Ruska udržet své válečné úsilí je hluboce propojena s jeho energetickými příjmy,“ uvádí se v návrhu. „Musíme učinit další krok a řešit rostoucí ruský dovoz zkapalněného zemního plynu,“ píše se v něm. Konečným cílem iniciativy je zakázat dovoz ruského plynu a LNG v co nejkratším termínu.