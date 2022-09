Česká republika získala v nizozemském terminálu kapacitu na tři miliardy metrů krychlových plynu, roční spotřeba v Česku přitom loni přesáhla devět miliard. Plovoucí terminál představují dvě spojené lodě, jeho součástí je například jednotka zpětného zplynování.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela už dříve uvedl, že plyn z terminálu v Nizozemsku prodlouží spotřebu plynu v České republice o jeden a půl až dva měsíce. Podle něj se podaří ještě v nadcházející topné sezoně přepravit do Česka až 1,5 miliardy metrů krychlových suroviny.

Společnost ČEZ už zajistila pro veškerý plyn přepravní trasy, aby ho bylo možné dostat do České republiky. Do terminálu se bude na speciálně upravených tankerech dovážet zkapalněný zemní plyn, který se následně ohřeje a tím převede do plynného skupenství.

Plyn je zkapalňován po vytěžení, aby mohl být díky až 600krát menšímu objemu snadněji dopravován pomocí tankerů. Pronájem kapacity bude Českou republiku stát podle dřívějšího vyjádření šéfa společnosti ČEZ Daniela Beneše vyšší desítky milionů eur ročně, přesná částka je ale neveřejná. Stát zatím neoznámil, zda má zajištěné samotné dodávky LNG. Jeho pořízení ale podle dřívějších vyjádření členů vlády není problém.