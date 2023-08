V USA se hraje o obří jackpot. Výherce si může přijít na 34 miliard korun

Výherce se snové částky dočká v situaci, pokud se rozhodne vyplatit peníze ve formě třicetiletých splátek. Jestliže by ale zvolil jednorázovou výplatu, byla by odměna asi o polovinu nižší. Vítěz jackpotu musí myslet také na to, že výhra podléhá federálním i státním dáním, upozorňuje agentura Reuters.

V loterii Mega Millions se losuje pět čísel z celkové sady sedmdesáti bílých míčků. Kromě toho se ale vybírá i jeden zlatý mega míček jako dodatkové číslo z pětadvaceti. Loterie Mega Millions se losuje v celkem 45 státech USA, ve Washingtonu a na Amerických Panenských ostrovech. Statistiky z posledních let ukazují, že i přes hodnotnější výhru v budoucnosti mnohem více lidí volí okamžitou výplatu.

Odborníci ale varují, že účast v loterijních hrách není dobrou investicí. „Panuje silný předpoklad, že o peníze skoro vždycky přijdete,“ uvedl pro Reuters odborný asistent na katedře ekonomie Virginské technické univerzity Matthew Kovach.

Analytici upozorňují na to, že pravděpodobnější než výhra v loterii Mega Millions je i zásah blesku. „Pokud ujedete asi 800 metrů autem, abyste si los do loterie koupili, je asi čtyřikrát pravděpodobnější, že na této cestě zemřete, než že jackpot vyhrajete,“ okomentoval šanci na výhru Matthew Kovach.

Čím nižší šance, tím lákavější jackpot

V amerických loteriích se v posledních letech pravděpodobnost na výhru postupně snižuje. To je důvodem, proč jsou jackpoty v osudí stále lákavější. Ještě v roce 2017 šance na výhru v loterii Mega Millions činila 1 ku 258,9 milionu. Konkurenční loterie Powerball se ke zvýšení pravděpodobnosti z 1 ku 175,2 milionu na současných 1 ku 292,2 milionu odhodlala už v roce 2015. I proto největší jackpoty v historii USA padly právě až po těchto změnách.

Statistiky z minulých let ukazují, že nejvíce lístků do loterie nejvíce si kupují ti nejchudší. Tedy takové osoby, které si ztrátu peněz mohou jen těžko dovolit, jak uvedla pro Reuters profesorka a ředitelka Centra pro studium hazardních her na Rutgesově univerzitě, kterou je Lia Nowerová.

Hráči v hrách nachází vzrušení i formu zábavy. Jiní ale zkouší štěstí kvůli finanční tísni či z pocitu zoufalství.

Cena za jeden tiket v loterii se v případě Mega Millions nyní pohybuje okolo dvou dolarů (asi 48 korun). Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát jako velké číslo, časem se tyto výdaje mohou nasčítat. I proto odborníci hráčům doporučují, aby namísto účasti v loterijních hrách spořili.

Jedna z posledních velkých výher padla v loterii Mega Millions během ledna letošního roku. Výherce si tam odnesl 1,35 miliardy dolarů, což je v přepočtu zhruba 30 miliard korun. Vítězný tiket pro losování šťastlivec zakoupil prodejně Hometown Gas & Grill v Lebanonu ve státě Maine. Ta se nachází na rušné dálnici nedaleko hranic s New Hampshirem.