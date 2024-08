Ekonom Lízal: Dalšímu zdražení energií se nevyhneme. Co by měl podle něj stát dotovat?

Lidovky.cz: Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) nakonec nenavrhuje zkrácení doby platnosti daně z neočekávaných zisků, i když to opakovaně avizoval. Co tomu říkáte?

Z hlediska dalšího vývoje je to marginální záležitost. Pokud měla mít ta daň ve finančním sektoru nějaký význam, pak měla být uplatněna retroaktivně v okamžiku, kdy se o ní rozhodovalo. Pokud ji avizujete dopředu s tím, že doba je zlá a bude hůř, začne se finanční sektor chovat úplně jinak. Začne vytvářet opravné položky, kalkulovat očekávané ztráty a podobně. On nejen chce, on i podle regulatorních pravidel musí. Takže se nelze divit, že v případě bank prakticky žádný výnos nebyl.