Lufthansa s dceřinými aerolinkami zpoplatní kabinový kufr. Kolik to bude stát

Zrušení kabinového kufru v ceně základní letenky Lufthansa vysvětluje jako rozšíření nabídky o nový základní tarif Economy Basic, který společnost postupně zavede na vybrané trasy.
V ceně takovéto letenky bude možnost vzít si s sebou do kabiny malé zavazadlo, jako jsou kabelky či tašky na notebook. Kabinové kufry a také velká zavazadla určená do nákladového prostoru budou u nového tarifu za příplatek.
Lufthansa pasažérům, kteří chtějí cestovat s více zavazadly, vedle doplatku doporučuje zakoupit si letenku vyššího tarifu, která takové možnosti bude zahrnovat v ceně. Německá média uvádějí, že poplatek za zavazadlo bude začínat na 15 eurech (365 Kč).
Společnost Lufthansa, která si připomíná 100. výročí svého založení, v posledních dnech oznámila řadu škrtů. Skupina, která argumentuje dopady prudkého zdražení leteckého paliva kvůli americko-izraelské válce proti Íránu a také dopady sporů s odborovými svazy zaměstnanců, například od podzimu zruší 20 tisíc letů na krátké vzdálenosti.
Lufthansa také informovala, že trvale odstavila 27 letadel ztrátových regionálních aerolinek CityLine, které nahrazuje novou firmou s názvem Lufthansa City Airlines. Urychlí i vyřazení dálkových letounů Airbus A340-600 a Boeing 747-400.
Lufthansa dále uvedla, že snižování administrativních nákladů v celé skupině se projeví v náborových plánech, interních akcích a v externích poradenských službách. Škrty také podpoří dosažení stávajícího cíle, a to snížit o 4 tisíce počet administrativních pozic v celé skupině Lufthansa do roku 2030.
Deutsche Lufthansa AG je německý národní letecký dopravce. Je největší německou leteckou společností a jednou z největších korporací v letecké dopravě na světě. Obsluhuje přes 200 destinací v Evropě, Asii, Africe a Americe.
Společně se svými dceřinými společnostmi v Lufthansa Group přepravila za rok 2011 více než 100 miliónů cestujících. Sídlo Lufthansy je v Kolíně nad Rýnem, hlavní operační základny jsou na letištích ve Frankfurtu, Mnichově a Düsseldorfu.
Lufthansa je zakládajícím členem Star Alliance, největší současné letecké aliance. Dle agentury Skytrax se od roku 2017 jedná o pětihvězdičkovou leteckou společnost. V logu má tato společnost již od roku 1929 Jeřába, tento ohrožený druh ptactva Luftansa v Německu podporuje.