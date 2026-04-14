Luxus pro kapelu či tým. Lufthansa představila svou vizi VIP cestování

Autor:
  16:50aktualizováno  16:50
Jak by mohlo vypadat létání pro kapelu na turné nebo tým před velkým utkáním? Místo běžného letu v první třídě vlastní prostor pro odpočinek, schůzky i společné chvíle. Právě tak si německá letecká společnost Lufthansa představuje nové VIP cestování pro hudebníky, sportovce nebo firemní týmy.

Dosavadní svět luxusních leteckých interiérů se tradičně soustředil hlavně na jednoho hlavního pasažéra. Lufthansa se ale rozhodla obrátit pozornost jinam: na kolektiv, který potřebuje cestovat pohodlně, pracovat, odpočívat i sdílet společný prostor bez ztráty soukromí. Právě na tom stojí koncept The BOW (Oblouk), jenž počítá s palubou navrženou pro skupiny, tedy například členy kapely, sportovní sestavy nebo vrcholové manažerské týmy.

Základ interiéru tvoří čtrnáct samostatných apartmá, z nichž každé je určené pro jednoho cestujícího a případně další osobu při jednání nebo společném stolování. Celková konfigurace přitom může pojmout až 28 lidí, aniž by návrh rezignoval na pocit exkluzivity. Každý modul nabízí i vlastní úložný prostor, s nímž návrháři počítají třeba pro hudební nástroje, profesionální techniku nebo osobní výbavu.

Vedle oddělených zón pro klid a regeneraci sází návrh také na centrální společenský prostor. Jeho součástí jsou dvě multifunkční obrazovky a velký prezentační stůl, který lze rozdělit na čtyři menší části. Paluba letadla tak může podle potřeby fungovat jako místo pro poradu, večeři i neformální setkání před zápasem, vystoupením nebo obchodním jednáním.

„Provozovatel si může upravit poměr mezi soukromými apartmá a otevřenými zónami, zvětšit barovou část nebo naopak vytvořit komornější prostředí pro neveřejná jednání,“ zdůraznil vysokou míru variability návrhu Fabian Nagel, viceprezident pro prodej VIP a speciálních leteckých služeb Lufthansy. Atmosféru na palubě podle něj mění také pohyblivé přepážky, které umožňují přechod od uzavřenějšího, téměř „kokonového“ uspořádání k otevřenějšímu režimu podporujícímu kontakt mezi cestujícími.

Výraznou roli hrají i technologie jako například akustické stínění, náladové osvětlení, volitelné vůně nebo skryté dotykové prvky pro ovládání palubních funkcí. Součástí konceptu jsou také integrované nabíjecí moduly, OLED displeje či audiosystém Omni-Fi. „Díky službě The BOW posouváme VIP cestování zaměřené na skupiny na zcela novou úroveň,“ uvedl Nagel. Podle něj má novinka nabídnout kombinaci mimořádné flexibility a luxusu, která se přizpůsobí různým typům misí i požadavkům zákazníků.

Načasování představení není náhodné. The BOW Lufthansa představila na letošním ročníku Aircraft Interiors Expo v Hamburku, který se koná od 14. do 16. dubna. Už samotný koncept naznačuje, že výrobci interiérů stále více reagují na poptávku po privátním cestování, jež nestaví jen na individualizovaném luxusu, ale i na potřebách celých týmů.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.