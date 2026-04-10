Ke stávce vyzval odborový svaz UFO. Zúčastnit by se jí mohlo až 20 tisíc zaměstnanců. Kromě Mnichova a Frankfurtu postihla také letiště v Berlíně, Hamburku, Kolíně nad Rýnem, Düsseldorfu, Hannoveru a v dalších městech. Zrušeny byly stovky letů. Z největšího německého letiště ve Frankfurtu v pátek neodletí 75 procent plánovaných letů Lufthansy. Podobné je to i u příletů.
Podle webu Letiště Václava Havla Praha v pátek nepřiletí čtyři letadla na lince z Frankfurtu a čtyři na lince z Mnichova. Stejně tak se neuskuteční čtyři a čtyři lety v opačném směru. Celkem tak kvůli stávce bylo zrušeno šestnáct spojů mezi Prahou a dvěma největšími německými letišti.
Podle odborářů za stávkou stojí neochota zaměstnavatele jednat o pracovních podmínkách palubního personálu ve společnosti Lufthansa a sociálním plánu pro zaměstnance divize Lufthansa CityLine. Ta má v příštím roce ukončit provoz a nahradit ji má nová firma s názvem Lufthansa City Airlines.
Palubní personál společnosti Lufthansa už v únoru jeden den stávkoval společně s piloty této firmy. Ti pak v březnu uskutečnili samostatnou dvoudenní stávku. Oba protesty se dotkly i leteckého spojení s Prahou.
12. března 2026