„Omezení letů budou představovat 1 procento dostupných sedadlových kilometrů a ušetří přibližně 40 000 tun leteckého paliva,“ uvedla největší evropská letecká skupina v úterním večerním prohlášení. K tomuto kroku dochází poté, co dopravce minulý týden oznámil uzavření své regionální divize Cityline a vyřazení 27 starších letadel s vysokou spotřebou paliva z provozu.
Společnost přijala od začátku konfliktu jedny z nejradikálnějších opatření ze všech světových leteckých společností, zároveň se potýká se stávkami pilotů a palubního personálu.
Prvních 120 zrušených let aerolinky zrušily v úterý s platností do konce května. Cestující, jichž se změna týká, byli o zrušených letech informováni. Linky z Frankfurtu do Bydhoště a Rzeszowa v Polsku a do Stavangeru v Norsku jsou dočasně zrušeny. Rozsáhlejší omezení letů až do konce letní letové sezony firma oznámí koncem dubna nebo začátkem května.
Podle údajů, které shromáždila analytická společnost Cirium, se v květnu celosvětově snížila kapacita v odvětví o přibližně 3 procentní body, přičemž všechny až na jednu z 20 největších leteckých společností výrazně omezily počet letů. „Revidujeme svou původní prognózu růstu pro tento rok ve výši 4 až 6 procent a uvádí, že za určitých podmínek je možný pokles až o 3 procenta,“ uvedla společnost v prohlášení.
Německé aerolinky se snaží zvýšit ziskovost prostřednictvím plánu, v jehož rámci do roku 2030 zruší 4 000 administrativních pracovních míst a přesune více letů na krátké vzdálenosti na nízkonákladové jednotky, jako jsou City Airlines a Discover, kde jsou náklady na posádku až o 40 procent nižší než u mateřské letecké společnosti.