Rostoucí ceny energií, vysoké investice a zpackaná loňská sezona. To vše se propíše do vyšších cen skipasů v tuzemských horských střediscích. Malé i velké skiareály to webu Lidovky.cz potvrdily. Zároveň se už rýsují opatření, která bude nutné v lyžařských areálech dodržovat. Třeba dokladem o bezinfekčnosti se budou muset lidé podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) prokázat už při nákupu skipasů.