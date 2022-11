Koupit, nebo půjčit? Kdy má smysl opatřit si lyžařské vybavení a na co si dát pozor při nákupu z druhé ruky

Doporučujeme

Kdo se někdy chystal lyžovat, určitě ví, že vedle samotných lyží – sjezdových i běžeckých, případně snowboardu – je nezbytné i vhodné vázání a boty, hůlky a nedílnou součástí výbavy je také helma. Už proto, že ve většině alpských zemí je pro děti povinná, obvykle do 15 nebo 16 let věku, v Itálii od letoška dokonce až do 18 let. Povinnost mít helmu platí i při sáňkování či bobování na sjezdovce, výjimku mají běžkaři.