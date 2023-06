Má Západ přihlížet odchodu průmyslu, nebo naopak průmysl posílit? V Severní Americe a v západní Evropě je to jedno z hlavních témat. Rozebírá to i hlavní evropský komentátor listu Financial Times Wolfgang Munchau na serveru Eurointelligence.com. Podle něj se průmysl, který jednou odešel, jen tak nevrátí.