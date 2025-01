Orbán chce, aby EU tlačila na Ukrajinu. Spojuje to se sankcemi vůči Rusku

Pokud Maďarsko nepodpoří souhlas s unijními protiruskými sankcemi, přestaly by platit na konci letošního ledna. Viktor Orbán ale nyní řekl, že Evropská unie by výměnou za maďarský hlas měla na Ukrajinu více zatlačit. Na konci roku 2024 totiž vypršela dohoda o tranzitu ruského zemního plynu přes území Ukrajiny a Maďarsko podle Orbána na tento krok negativně doplácí, uvádí agentura Reuters.

Maďarsko v roce 2021 uzavřelo s energetickou společností Gazprom patnáctiletou smlouvu na dodávku 4,5 miliardy metrů krychlových plynu ročně. Kvůli absentující rusko-ukrajinské dohodě se Maďarsko nyní spoléhá hlavně na plynovod Turkstream, který Moskvě umožňuje obejít Ukrajinu při přepravě plynu do jižní části Evropy.

Orbán dlouhodobě obviňuje Ukrajinu z rostoucích cen energií na maďarském území. V souvislosti s případným maďarským souhlasem ohledně prodloužení protiruských sankcí má Orbán celou záležitost konzultovat s americkým prezidentem Trumpem, uvedl ve čtvrtek novinářům maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó.

Skončí ruský plyn v EU úplně?

Minimálně deset členských států Evropské unie ale chce, aby se dovoz ruského plynu a LNG do EU zastavil úplně. Příslušný dokument před několika dny podepsalo Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko a Švédsko. Záměr má ale i své hlasité odpůrce, mezi které se řadí hlavně Maďarsko a Slovensko.

Čtrnáctý balíček protiruských sankcí ze strany EU, který byl schválen loni v červnu, již obsahoval zákaz překládky ruského zkapalněného zemního plynu. K úplnému zákazu ruského LNG ale Evropské komise nepřistoupila, i vzhledem k tomu, že existují unijní země jako Belgie, Francie či Španělsko, které ho stále nakupují ve velkém.

Pracuje se na dalším balíčku sankcí

Evropská unie v posledních týdnech zároveň pracuje na novém balíčku protiruských sankcí, který by opět alespoň částečně mohl Rusku znepříjemnit financování války na Ukrajině. Podle agentury Bloomberg EU zvažuje omezení i dovozu ruského hliníku. Již šestnáctý balíček sankcí by měl omezit i několik desítek plavidel ruské stínové flotily a týkat by se měl právě i plynu.

Přívod ruského plynu do Evropy byl v posledních letech postavený mimo jiné na pětiletém kontraktu Naftohazu s Gazpromem z 30. prosince 2019, který byl druhou komerční dohodou o tranzitu ruského plynu po jedenáctiletém kontraktu z let 2009 až 2019.

Tuto dohodu Ukrajina uzavřela v Moskvě pod výrazným tlakem zemí Evropské unie, které byly skoro tři týdny bez ruského plynu kvůli neshodám o ceně suroviny a o poplatcích za tranzit mezi tehdejšími vládami Julije Tymošenkové a Vladimira Putina.

Tehdy byl problém pro země EU mnohem palčivější, protože na ruském plynu byly nesrovnatelně závislejší než nyní. Přes Ukrajinu tehdy proudilo do EU více než 100 miliard metrů krychlových plynu ročně, zatímco v uplynulém roce objem přepraveného plynu mírně převýšil 15 miliard metrů krychlových, což představovalo jen pět procent celkové spotřeby v EU.