Maďarům chybí benzin i nafta. MOL přerušila dodávky některým stanicím

Maďarská firma MOL se k tomuto kroku odhodlala z důvodu prudkého nárůstu poptávky po pohonných hmotách z posledních měsíců a kvůli postupně klesajícímu dovozu. Za něj mohou hlavně problémy v případě ropovodu Družba, kterým teče ropa i do Maďarska. Informoval o tom deník The Budapest Times.

Omezení se má dotknout asi 194 maďarských maloobchodníků, kteří v Maďarsku provozují zhruba 10 procent čerpacích stanic.

Maďarská ropná a plynárenská firma MOL k podobným restrikcím přistupuje v poslední době opakovaně. Kromě nižších dodávek do některých čerpacích stanic zároveň opět zavedla tankovací limit ve výši 50 litrů pohonných hmot za jednu uskutečněnou transakci. Obrovskou poptávku po pohonných hmotách způsobila hlavně politika premiéra Viktora Orbána, který v Maďarsku už dříve zastropoval cenu pohonných hmot.

Ropovod Družba, který současnou situaci do velké míry způsobil, byl mimo provoz od úterního večera do středečního odpoledne, a to kvůli ruské raketě, která při ostřelování Ukrajiny zasáhla transformátor nezbytný pro provoz. Samotné potrubí poškozeno nebylo. Po opravě ropa proudí potrubím pouze se sníženým tlakem.