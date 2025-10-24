Spojené státy ve středu oznámily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a na desítky jejich dceřiných společností. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že Washington k sankcím přistoupil, protože ruský prezident Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině.
O něco později americký prezident Donald Trump řekl, že zrušil plánovaný summit se svým ruským protějškem v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné.
Snaha Orbána obejít americké sankce poutá pozornost i proto, že maďarský premiér dlouhodobě patří mezi největší podporovatele Trumpa mezi evropskými státníky. Zároveň je však nejbližším spojencem Putina v rámci Evropské unie.
Strach má také Německo
Nové protiruské sankce Washingtonu vůči ropným firmám vzbudily ohlas také v Německu. Kancléř Friedrich Merz se ke kroku vyjádřil optimisticky. Doufá, že USA podle něj osvobodí německou pobočku společnosti Rosněfť od sankcí, píše agentura Bloomberg.
„Budeme o tom jednat s Američany,“ řekl Merz novinářům na summitu Evropské unie v Bruselu ve čtvrtek. „Předpokládám, že Rosněfťu bude udělena odpovídající výjimka.“
Dodal, že ve skutečnosti není vůbec jasné, zda německá společnost Rosněfť Deutschland výjimku vůbec potřebuje, protože podle pravidel sankcí musí Rosněfť vlastnit alespoň 50 procent podniku. „Nyní je to 50 procent,“ řekl.
Existují obavy, že německá pobočka Rosněfť může zůstat bez výjimky a odříznuta od klíčových zákazníků, informovala dříve agentura Bloomberg. Obchodníci s ropou, banky a ropné společnosti již pohrozily ukončením vztahů s touto společností.
Merz ve čtvrtek uvítal nejnovější sankce USA proti Rusku jako projev odhodlání prezidenta Donalda Trumpa vyvinout tlak na Rusko, aby ukončilo válku proti Ukrajině.
Nové sankce USA dávají zákazníkům čas do 21. listopadu, aby se stáhli z „jakékoli entity“, kterou z více než 50 procent vlastní sankcionované ruské firmy.
Zatímco Německo po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 umístilo místní aktiva společnosti Rosněfť do dočasné správy, k znárodnění podniku nedošlo. To znamená, že Berlín bude pravděpodobně muset vyjednat výjimku z nejnovějších omezení, uzavírá Bloomberg.