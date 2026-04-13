Po šestnácti letech končí éra premiéra Viktora Orbána. Maďaři v nedělních volbách vsadili na změnu, která má přinést návrat země do evropského proudu i pevnější ukotvení v NATO. „Zajistíme skutečnou demokracii,“ prohlásil pro agenturu Reuters lídr vítězné strany Tisza Peter Magyar.
„Investoři výsledek voleb vítají,“ uvedli analytici ze společnosti Capital Economics. Také trhy zatím vnímají výsledky voleb optimisticky. V pondělí dopoledne euro vůči forintu ztrácelo zhruba 2,4 procenta a pohybovalo se v blízkosti 366 forintů za euro.
Hlavní index maďarských akcií BUX si připisoval přes tři procenta a nacházel se nedaleko 137 tisíc bodů. V pondělí výrazně posilují například akcie největší maďarské banky OTP či ropné a plynárenské skupiny MOL.
Čerpání evropských peněz
Magyar chce co nejrychleji obnovit čerpání peněz z unijních fondů, které byly v posledních měsících pozastavené. Podle agentury Reuters jde až o 6,4 miliardy eur (zhruba 160 miliard korun), které by mohlo znovu získat.
Otázkou ale zůstává, jak rychle začne země tyto prostředky čerpat. „Evropské unii nebudou stačit jen sliby. Unijní představitelé budou chtít vidět konkrétní kroky,“ uvedl pro Reuters nejmenovaný diplomat.
Tyto peníze tamní hospodářství více než potřebuje. Může jít o vítanou finanční injekci, která by mohla pomoci nakopnout již několik let stagnující ekonomiku. Zároveň by tyto prostředky mohl budoucí premiér využít i ke snížení rozpočtového deficitu ke 4 procentům HDP a stabilizovat díky nim veřejný dluh, který v případě Maďarska patří k nejvyšším v celé EU.
Vítěz voleb slibuje i boj s korupcí
Volební výsledek dává Peter Magyarovi mimořádně silný mandát. Očekávají se zásadní ústavní změny i reformy zaměřené na omezení korupce a klientelismu. Vítězná strana zároveň plánuje obměnu vedení veřejných maďarských úřadů a institucí, do jejichž čela mají přijít lidé bez vazeb na dosavadního premiéra Viktora Orbána.
Podle mezinárodní organizace Transparency International se Maďarsko v celosvětovém žebříčku vnímání korupce loni umístilo až na 84. místě a je tak společně s Bulharskem momentálně nejhorší z celé Evropské unie. I to chce vítěz nedělních voleb co nejdříve změnit.
Nejbohatším člověkem v Maďarsku je momentálně bývalý instalatér a Orbánův přítel z dětství Lörinc Mészáros. Jeho majetek odhaduje časopis Forbes na 4,8 miliardy dolarů. Jeho impérium stavebních, energetických, bankovních a mediálních firem profituje z veřejných zakázek, uzavírá Reuters.