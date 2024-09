Madetě spadl zisk na třetinu, byl nejhorší za desetiletí, uvedla firma ve zprávě

Tržby se firmě loni snížily na 6,9 miliardy z předchozích 7,2 miliardy, přes 6 miliard získala v ČR, zbytek za prodej výrobků v zahraničí. Poměr zisku vůči tržbám tak činil kolem 1,1 procenta. Zisk byl nejmenší za poslední desetiletí, od roku 2019 neklesl pod 200 milionů korun, dokonce v roce 2020 přesáhl i 310 milionů korun.

Generální ředitel firmy miliardář Milan Teplý již dříve avizoval propad zisku, hovořil o rostoucích nákladech na energie a pohonné hmoty. Firma loni zvýšila o 27,5 milionu korun náklady na platy zaměstnanců, naopak snížila odměny pro řídící členy o 12,7 milionu korun, na platech tak celkem vyplatila 823,4 milionu Kč.

Teplý na konci loňského roku kvůli zvyšování nákladů avizoval zdražování o tři až pět procent, z letošního roku měl obavy. „Nedá se dělat nic jiného, musí se zdražit. Jde o to, o kolik, a o to, jak dalece budou mít lidi prachy, aby nezměnili nákupní zvyklosti. Kolik budou nakupovat, jestli nebudou kupovat jenom obchodní značky (řetězců). Jestli nebudeme cenově vypadávat z objednávky řetězců a nebudou to nahrazovat dovozem. To všechno je možné,“ uvedl už dříve.

Zrušené dotace pro potravináře

Generální ředitel, stejně jako celá Potravinářská komora ČR, kritizovali chování státu vůči výrobcům potravin, respektive zrušení jejich dotačního programu na investice. V něm se mělo loni rozdělit 230 milionů korun. Storno programu přišlo náhle loni v létě, původně se hovořilo až o konci v letošním roce. Teplý tehdy hovořil o tom, že měl přislíbenou 100milionovou dotaci, to však dementoval mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Dotace z něj získávaly hlavně velké potravinářské firmy.

Podle prezidentky komory Dany Večeřové činil zisk potravinářských firem v posledních deseti let činí v průměru 0,2 procenta jejich ročního obratu, v předloňském roce pak byl zisk firem v různých oborech na úrovni od dvou do pěti procent jejich obratu, uvedla loni v listopadu.

Madeta má čtyři výrobní závody – v Pelhřimově, Jindřichově Hradci, Českém Krumlově a v Plané nad Lužnicí. Kromě másla je největším producentem plísňového sýru Niva v ČR, vyrábí mimo jiné také Lipánky nebo Lahůdky či Jihočeské syrečky.