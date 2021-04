Stát dává podnět k zahájení finanční kontroly v Liberty Ostrava, napsal premiér Babiš

Praha Stát dává podnět k zahájení finanční kontroly ve firmě Liberty Ostrava. Bude po firmě také žádat, aby příjem z prodeje emisních povolenek využila ke svému rozvoji. ČTK to v pátek napsal premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj ministerstvo průmyslu přes svého zástupce svolává dozorčí radu firmy.

Odbory v pátek uvedly, že ostravský podnik prodal milion emisních povolenek za miliardu korun sesterské firmě do Rumunska. Liberty Ostrava je součástí globálního koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty.

„Jsme v kontaktu s panem Guptou a požadujeme, aby benefit z transakce byl použit na rozvoj společnosti. Gupta navíc navrhnul, že část ze zisku bude použita pro odměny pracovníkům Liberty. Prostřednictvím ministerstva průmyslu jsme svolali dozorčí radu, současně dáváme podnět k zahájení finanční kontroly a budeme společně s odbory kontrolovat využití získaných zdrojů,“ uvedl Babiš.



Premiér se s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem (za ANO) v polovině dubna s vedením ostravské společnosti sešel. Po schůzce oznámil, že společnost slíbila, že emisní povolenky své rumunské sesterské firmě nepřevede. „Jejich původní plán byl převod povolenek v hodnotě více jak tři miliardy... Jednali jsme s vedením a majiteli, kteří nám deklarovali, že povolenky nepřevedou. Přesto obešli dozorčí radu a navzdory naší dohodě prodali rumunské sesterské společnosti povolenky, nicméně pouze za miliardu,“ uvedl předseda vlády. Poznamenal, že Liberty Ostrava je sice

komerční subjekt, patří ale ke klíčovým firmám regionu.

To, že by se měl o dění ve firmě zajímat Finanční analytický úřad (FAÚ), dnes uvedl jako ostravský politik i ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Mluvil o tom také předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) by chtěla, aby o situaci v podniku v pondělí jednala vláda.