‚ Tři čtvrtiny firem porušují zákon.‘ Maláčovou ostře sepsula Hospodářská komora, kontroly považuje za nevěrohodné

Kontroly ve firmách probíhaly od 21. června do 23. července, uskutečnily se v každém kraji i v Praze. Zaměřily se na průmysl, stavebnictví, zemědělství i logistiku. „Celkem se kontrolovalo 167 zaměstnavatelů v rámci 123 kontrol. Z toho bylo 30 hlavních zaměstnavatelů a 93 subdodavatelů a agentur,“ upřesnila ministryně.

Kompletní seznam všech kontrolovaných firem a jejich prohřešky zveřejnilo ministerstvo na svém webu.



Nejčastěji podle Maláčové firmy porušily odměňování zaměstnanců. „Nejčastěji jim nebyly přiznány přesčasy, práce v noci nebo o víkendu,“ uvedla ministryně. Takovýchto prohřešků firmy zaregistrovaly 85. Ve více než sedmdesáti případech firmy chybovaly v evidenci pracovní doby, 66 zjištění se týkalo agenturního zaměstnávání.

Kontroloři navštívili 30 velkých zaměstnavatelů a 93 subdodavatelů a agentur. Prohřešky registrovali u 29 z 30 z významných zaměstnavatelů, podle Matěje Stropnického jedinou bezproblémovou firmou byl Metrostav.

Porušování zákoníku práce konstatovala kontrola například u výrobce autodílů Brano, který patří poslanci za ANO Pavlu Juříčkovi. „Kontrola stále probíhá, naší personální ředitelce pouze ústně sdělili nějaká údajná pochybení, která nejsou v žádném oficiálním zápisu, takže jsme na to ani nemohli reagovat. Tady prostě odsoudili někoho, kdo se nemůže bránit,“ komentoval zjištění Juříček.

Maláčová se Stropnickým, který jde do voleb jako dvojka pražské kandidátky právě za ministryní práce, vzbudili rozruch už v průběhu července. Tehdy se osobně účastnili kontroly Státního úřadu inspekce práce a policie v soukromé firmě na Teplicku. Zaměstnanci však jejich přístup zkritizovali, podle opozičních politiků si jen dělají volební kampaň.

Zástupci firem, které kontroloři navštívili, zpravidla uvádějí, že nalezená pochybení nejsou zásadní. Maláčová však na tiskové konferenci hovořila o mimořádně zásadních porušeních zákoníku práce.

„Nejedná se o dílčí nahodilé akce, ale o systémovou snahu o to, abychom se ekonomicky vrátili po epidemii do normálního stavu. Kontroly budou pokračovat celé léto. Je to signál, že zákoník práce platí,“ uvedla na začátku kontrol Maláčová.

Komora: Je to kampaň ČSSD

Proti Maláčové a Stropnickému se ve středu nebývale ostře ohradila Hospodářská komora.

„V této předvolební agitce, která byla účelově vytvořena s cílem získat politické body na vyhrocení konfliktu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, jednoznačně došlo k poškození věrohodnosti státní kontroly, která by si ale měla zakládat na nestrannosti. Tím, že kontroly nebyly nestranné, jakékoli údaje a závěry z kontrol, které paní ministryně na tiskovém brífinku dnes oznámí, pro nás nebudou věrohodné,“ řekl ve středu prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Dodal, že pokud docházelo k výraznému porušování zákoníku práce, či dalších pracovněprávních předpisů, jistě se tak nezačalo dít v posledních třech měsících. „A pokud by nešlo pouze o politické divadlo, řešila by paní ministryně tento problém se zaměstnavateli již několik let. To se však nedělo,“ dodal Dlouhý.



Komora v tiskové zprávě dále uvedla, že ministryně i její poradce veřejně prohlašovali, že Férová práce není předvolební kampaní ČSSD. „Webová stránka Férová práce ale jednoznačně potvrzuje, že oba lhali. Stránku na doméně, která byla registrována koncem července a na které oba ve videu popisují tyto akce, provozuje právě ČSSD. Podle informací z médií se do akce koncem července zapojilo 253 inspektorů práce a 129 policistů cizinecké policie. Náklady na kampaň ČSSD tak zaplatili daňoví poplatníci,“ míní.



Maláčová trvá na svém

Maláčová zveřejnila odpověď na výtky na svém twitteru po půl páté odpoledne. „Komora zastupuje zaměstnavatele. Dokonce i ty, kteří se ke svým zaměstnancům nechovají fér. Jejich náhlá starost o pověst inspektorů mě proto překvapuje. Akce Férová práce prestiž státního úřadu inspekce práce naopak zvýšila. Zviditelnila práci inspektorů, kvůli nezájmu médií léta skrytou. Vyzývám Hospodářskou komoru, aby přestala krýt, nebo dokonce hájit porušování zákonů této země ve vztahu k zaměstnancům. Je to naprosto nepřijatelné,“ napsala.

Jana Maláčová @JMalacova Stejně jako masivní porušování práv zaměstnanců v téhle zemi. Vyzývám proto @Hokomora, aby přestala krýt nebo dokonce hájit porušování zákonů této země ve vztahu k zaměstnancům. Je to naprosto nepřijatelné. oblíbit odpovědět

Inspektoři a cizinecká policie se zaměřili na strojírenské a potravinářské podniky či výrobce stavebních materiálů. Kontrolují také agentury práce a firmy, které na smlouvu zajišťují úklid a další služby, upřesnil šéf Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn.



Inspekce za letošek eviduje přes tři tisíce podnětů. Loni jich za celý rok dostala asi 5 800. Práci v minulém roce výrazně poznamenala epidemie, omezila fungování řady firem. Podle Hahna podněty míří nejčastěji na pracovní podmínky. Týkají se hlavně evidence pracovní doby, tedy začátku či konce práce, přesčasů, práce v noci a odměňování.