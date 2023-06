Čeští zákazníci šetří. Maloobchodní tržby klesají dvanáctý měsíc v řadě

V dubnu pokračoval meziroční pokles prodeje potravin a nepotravinářského zboží, započatý loni v květnu. Naopak prodej pohonných hmot v dubnu, stejně jako v předchozím měsíci, zaznamenal meziroční nárůst tržeb.

„Za propadem tržeb stojí vysoká inflace daleko převyšující růst nominálních mezd domácností, čímž klesá životní úroveň a také jejich spotřeba. Reálné mzdy se v 1. čtvrtletí propadly kupní sílou o šest let zpět do roku 2017. Dokud tato situace bude trvat, nemůže dojít k zásadnímu zlepšení,“ uvedl analytik ze společnosti Deloitte Filip Pastucha.

Pokles tržeb zaznamenaly všechny sortimentní skupiny prodejen a také internetové a zásilkové obchody. „Významný vliv na pokles tržeb maloobchodu měl nižší prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin a nižší prodej výrobků pro domácnost,“ uvedla Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Tržby z prodeje potravin se snížily v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin meziročně o 9,4 procenta a ve specializovaných prodejnách potravin téměř o sedm procent. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se tržby zvýšily o 4,1 procenta. Internetovým a zásilkovým obchodům tržby v dubnu meziročně klesly o 6,8 procenta.

Tržby ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost meziročně klesly o 16,5 procenta. Obchodníci s oděvy a obuví zaznamenali pokles útrat zákazníků o 7,5 procenta. O pět procent klesly tržby v obchodech s počítačovými a komunikačními zařízeními. Drogeriím klesly tržby o 3,8 procenta a obchodníkům s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 3,7 procenta. V lékárnách a obchodech se zdravotnickým zbožím zákazníci oproti loňskému dubnu utratili o 2,5 procenta méně.

„I v dubnu bylo v meziročním srovnání vidět, že lidé omezují zbytné nákupy, takže stranou šlo zboží pro volný čas, a především pak vybavení domácností. Méně ovšem nakupovali i potravin, takže jediným zbožím, za které byli ochotni vydat reálně více, byly pohonné hmoty, kterým nepochybně pomohly výrazně nižší ceny,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Tržby z prodeje a oprav motorových vozidel se v dubnu meziročně zvýšily o 6,3 procenta. Ve srovnání s březnem ale byly i tak o 1,3 procenta nižší. Za motorová vozidla, včetně náhradních dílů, zákazníci zaplatili o 6,7 procenta víc než před rokem. Tržby za opravy stouply o 4,8 procenta.

Podle Petra Dufka bude díky nižší očekávané inflaci propad maloobchodu ve druhé polovině roku zpomalovat. „Jen těžko se dá očekávat, že by se tempo letošní tržeb obchodníků přehouplo do plusu. K tomu by byl potřeba rychlejší pokles inflace a mimochodem i marží,“ zmínil.