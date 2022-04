Přetáčení reklamy nás stojí ročně stamiliony, říká šéf Primy Singer

Jak je na tom IPTV?

Od roku 2018 se počet domácností, které využívají IPTV (příjem televize přes internet – pozn. red.), téměř ztrojnásobil, stejně tak i podíl odloženého zpětného sledovaní na celkovém vysílání. V roce 2021 měla IPTV příjem více než pětina všech domácností, tedy okolo 22 procent. V naší prodejní cílové skupině diváků ve věku 15–69 let je to téměř třetina domácností.

Jak vás ovlivňují tyto změny?

Provoz naší komerční televize je z více než 95 procent financován právě reklamními příjmy. V tom je rozdíl od veřejnoprávní České televize, jejíž provoz a vysílání platíme všichni z koncesionářských poplatků. Na IPTV si domácnosti oblíbily funkcionalitu zpětného zhlédnutí pořadů, tento podíl narostl za posledních 5 let z 20 na 60 procent. Všichni uživatelé IPTV tak dosud mají faktickou možnost zcela bezplatně přetáčet reklamu při zpětném zhlédnutí a většina tak činí. Tím dochází k výraznému snížení objemu odsledované reklamy a my ročně přicházíme o stále zásadnější tržby.

Objem ušlých tržeb činil před několika lety přibližně jen 40 milionů korun ročně, minulý rok to už však bylo 200 milionů korun a letos tato částka přesáhne 300 milionů a exponenciálně dále poroste. Pro nás jako komerční televizi financovanou téměř výhradně z reklamy to znamená, že bychom museli začít omezovat výrobu pořadů. Názorně přiblížím, že by tak diváci mohli ročně přijít o jeden seriál typu Slunečná nebo ZOO a do budoucna pak o téměř celý hlavní vysílací čas, tedy o všechny pořady začínající v osm hodin večer.

A co masivní nástup internetových poskytovatelů videoslužeb?

Ano, jsme vystaveni i nové konkurenci, když se začalo vyrábět mnoho české původní tvorby pro nové VOD platformy, jako jsou například VOYO televize NOVA či iVysílání České televize. Vzhledem k rostoucí oblibě služeb, jako je NETFLIX, HBO MAX nebo Disney +, očekává český divák výrazně vyšší kvalitu programu, než tomu bylo dříve. Proto je naší povinností ochránit příjmy tak, abychom byli konkurenceschopní a mohli pokračovat ve výrobě kvalitního obsahu. A to nemluvíme ani o výrazném nárůstu cen produkce nových pořadů, které vzrostly v důsledku inflace.

Co operátoři? Měli tuto funkcionalitu pokrytou platnými smlouvami?

Je třeba zdůraznit, že s operátory nebyla tato funkcionalita dlouhá léta právně pokryta, tedy ani poté, kdy se tato funkce rozšířila s nárůstem zpětného (odloženého) sledování. Jelikož podíl sledování TV přes IPTV byl relativně nízký vůči celkové sledovanosti včetně odloženého sledování, dlouho jsme o řešení s operátory spíše diskutovali. Navíc nás zejména velcí operátoři prosili, že potřebují čas na přechod na nové platformy, a to už před 2–3 lety.

Přetáčení reklamy nebo pořadu ale závisí na vztahu mezi operátorem a klientem, ne?

Je třeba zdůraznit, že Prima žádá operátory, aby omezili funkci přetáčení pouze v rámci reklamního bloku. Přetáčení v rámci přehrávání pořadu bude nadále možné. Jak jsem uvedl, pro nás už není udržitelné, aby za zvýšené pohodlí, které operátoři poskytují klientům, „platili“ vysílatelé. Ušlé příjmy z možnosti přetáčených reklam musí televizím někdo kompenzovat, což operátoři doteď dostatečně nedělali.

Co bude dál a kdo za to má platit?

Nejpoctivějším řešením je, aby si diváci, kteří tuto prémiovou službu – sledování bez reklam – chtějí využívat, také zaplatili. Mohou to být ale i operátoři, kteří funkcionalitu zákazníkům nabídnou. Pokud se rozhodnou a možnost přetáčení reklam zakoupí pro své klienty, televize jim to umožní. Jsou to oni, kteří nabízejí tuto prémiovou službu klientům.

Jaké konkrétní řešení mohou operátoři zákazníkům nabídnout?

Operátorům jsme nabídli několik možností přetáčení reklamy a záleží na jejich obchodní politice, jaké podmínky svým zákazníkům zprostředkují. Navíc diváci získají další vylepšení, jako přesný začátek pořadu nebo možnost přetáčení na začátek pořadu. Pokud si divák bude chtít dopřát větší komfort, může si objednat zpětné zhlédnutí bez omezení přetáčení reklam. Bude to ale služba příplatková, operátor bude muset za tyto diváky vysílateli zaplatit víc. Kromě varianty s právem přeskakovat reklamy a plnou reklamou ve vysílání jim nabízíme různé možnosti zkrácení reklamního bloku a možnost vylepšení uživatelského zážitku pro zákazníky. Diváci mohou přeskočit reklamu po odsledování prvních tří minut reklamního bloku. Jedná se o podobné řešení, které již znají třeba z internetového kanálu YouTube i mnohých dalších platforem.

Proč operátoři nepodnikli tyto kroky už dávno?

Operátoři byli upozorněni na nutnost zavedení nového standardu již před třemi lety. První společné jednání jsme svolali právě my, nicméně žádné závěry z něj nevzešly. Od minulého léta jsme jim aktivně připomínali, že stále platí náš záměr – zavedení vymáhání omezení přetáčení reklamy od počátku letošního roku. Následovalo zářijové jednání na půdě hospodářské komory, kde jsme představili možná řešení. Posléze jsme se rozhodli dvakrát vyjít vstříc žádostem operátorů a posunuli termín omezení přetáčení reklamy z 1. ledna na 1. června a za tímto termínem si stojíme.

Operátoři říkají, že jste dopředu nedefinovali technické parametry a tržní standard.

Naším cílem nebylo operátorům diktovat technické podmínky, proto jsme jim poskytli možnost přijít s vlastním řešením. IPTV operátor má definované jiné potřeby, jinak nastaven systém set-top-boxu a aplikace. My jsme jim pouze deklarovali, že jsme pro letošní rok ochotni přistoupit na kompromis a snížit nutné množství odsledované reklamy na tři minuty a délku reklamního bloku tím snížit cca na polovinu, pokud operátor omezení přetáčení přizpůsobí svůj systém. K tomuto řešení jsme nastavili dva různé způsoby, jak operátorům můžeme dodávat přesná data o začátcích pořadů, reklamních bloků tak, aby jejich zavedené řešení fungovalo. Zároveň jsme jim ukázali, jak takové řešení vypadá od možných dodavatelů. Operátoři mohli kdykoliv přijít, ptát se na cokoliv nebo diskutovat. Pro původní termín 1. ledna této nabídky využila jen hrstka z nich, obdobně i v termínu do 1. března. Aktuálně se tak všichni snažíme dohnat čas.

Proč jste prodloužili nakonec termín o 3 měsíce na 1. června? Je to reakce na O2TV?

Rozhodli jsme se vyjít vstříc žádostem mnoha operátorů, pro které zavedení nového technického řešení vyžaduje komplexnější zásah do jejich vysílacích platforem a k úspěšné implementaci potřebují i schválení svých aplikací od výrobců TV, jako je Samsung, LG a další, které může trvat i dva až tři měsíce. O odkladu implementace jsme rozhodli dříve, než jsme dosáhli dohody se společností O2 a toto rozhodnutí jsme na jednání s O2 nevázali. Věříme, že rozhodnutím o posunu získají všichni operátoři dostatek času, aby mohli připravovaná řešení doladit a také vysvětlit chystané změny divákům.

Jak dopadl spor s O2?

Spor s O2 se netýkal zákazu přeskakování reklamy. Jádrem byl fakt, že O2 neměla od ledna uzavřenou s FTV Prima žádnou smlouvu o šíření našeho signálu, a proto jsme byli nuceni avizovat vypnutí signálu pro O2TV, jelikož to vypadalo, že nejsme schopni dojít k přijatelné dohodě, což se naštěstí nestalo. Společnost O2 dnes již disponuje novým platným kontraktem s podmínkami platnými zpětně od ledna letošního roku.

S Novou vyjednáváte? Co na to říká?

Ne, s Novou z důvodů dodržování pravidel hospodářské soutěže nejednáme. Pokud je nám ale známo, televize Nova problémy spojené s přetáčením reklamy zatím tak palčivě nepociťovala. Ale již začíná vnímat, že tomuto problému bude v blízké budoucnosti čelit. Trendy v Evropě tomu nasvědčují. Podobná omezení již zavedli v Německu, Belgii a Nizozemsku.

Chystáte se vysvětlit divákům, co je od 1. června čeká?

Na květen připravujeme velkou komunikační kampaň pro diváky, kterou jim chceme nutnost nepřeskakování reklamy přiblížit a přivést je na webovou stránku nepřetáčej.cz, kde se dozvědí další informace. Do kampaně investujeme přibližně 20 milionů korun.