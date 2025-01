Ekologická noční můra. V Česku vznikají zařízení na maření přebytečné energie

Výrobci loni zaznamenali rekordních 314 hodin, kdy cena elektřiny klesla do záporných hodnot. Meziročně to bylo o 180 hodin více, připomíná iRozhlas.cz.

Záporné ceny elektřiny, které musí doplácet producenti elektřiny, vznikají v situacích, kdy je výroba elektřiny vyšší než poptávaná spotřeba, většinou při vysokém provozu obnovitelných zdrojů. Výrobu přitom není možné v takovém případě přerušit, případně by to bylo pro výrobce nevýhodné.

Zájem o připojení technologií na maření přebytečné energie do distribuce evidují ČEZ Distribuce i společnost EG.D. Podle serveru různí investoři požádali loni o připojení těchto zařízení o výkonu zhruba 1000 megawattů, což odpovídá jednomu bloku temelínské jaderné elektrárny.

Tato zařízení by měla odebírat ze sítí přebytečnou elektřinu, pro kterou v danou chvíli není poptávka, a přemění ji na teplo. „Dá se to připodobnit k jakémusi fénu, to znamená k topné spirále, která je napájena elektřinou. Z ní zařízení vyrobí teplo a následně ho v nejčastějších případech vypustí do ovzduší,“ uvedl člen představenstva EG.D David Šafář. ČEZ Distribuce kromě této technologie eviduje mezi žádostmi také někdejší vysoušeče chmele či různé odporové dráty a takzvané odporové mařiče.

Distributorům se podobný trend příliš nelíbí. „Nejen energetici musí cítit, že je něco naprosto špatně. Neekologické mrhání zdrojů,“ řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Podle distribučních firem ovšem při splnění podmínek nezbývá, než podobná zařízení do sítí připojit.

Zájem investorů o podobná zařízení zvyšuje větší potřeba vyrovnávat bilanci v distribuční síti, do níž se připojuje stále více obnovitelných zdrojů, jejichž řízení je z podstaty jejich fungování obtížné. Jejich výroba, zejména v případě fotovoltaik, vrcholí hlavně v létě, kdy mají vhodné podmínky pro produkci, ale spotřeba je v tomto období nejnižší v roce. Zmařena by tak mohla být zejména energie ze zdrojů, jejichž výstavba nebo provoz je i dotována státem.

Jev záporných cen může podle expertů nastat například při situacích, když na severu Evropy fouká příliš silný vítr a levná elektřina vyrobená z větrných elektráren vytlačuje z trhu jiné zdroje elektřiny. Zákazníci tak mohou, i díky propojenému evropskému trhu, dostat i zaplaceno za to, že elektřinu odeberou.

Vyřešit problém nerovnováhy výroby a spotřeby efektivněji by měly akumulační systémy, především velká bateriová úložiště. Jejich výstavba v Česku však zatím vázne kvůli zpožděné legislativě.