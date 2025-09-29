Kubišová s předstihem slavila narozeniny. Je na známkách, jako první česká zpěvačka

  12:17aktualizováno  12:17
Při příležitosti 83. narozenin zpěvačky a disidentky Marty Kubišové vychází v limitované edici její portrét na oficiálních poštovních známkách České pošty. Kubišová je tak vůbec první českou zpěvačkou, která se na tuzemské známky dostala.
Limitovaná edice poštovních známek zpěvačky Marty Kubišové.

Limitovaná edice poštovních známek zpěvačky Marty Kubišové. | foto: Facebook Marty Kubišové

Marta Kubišová v pražské Lucerně na Koncertě pro Martu k zpěvaččiným...
35 fotografií

Známky vyjdou v den zpěvaččiných narozenin, tedy 1. listopadu, jako pocta jejímu odkazu. Sběratelé a fanoušci si je mohou předobjednat na webu martaznamky.cz. K dispozici bude 1 000 výtisků.

Známky jsou k dispozici v rámci exkluzivní předobjednávky pro sběratele a fanoušky, kteří chtějí mít jistotu, že tento unikátní tiskový list získají dříve, než se vyprodá, píše se na prodejním webu. Česká pošta ho prodává ve dvou variantách: s vlastnoručním podpisem za 2 990 Kč a bez podpisu za 1 990 Kč.

„V rámci objednávek je totiž 65 procent pryč, a to během 72 hodin,“ stojí na zpěvaččině Facebooku.

Kubišová během své kariéry třikrát zvítězila ve čtenářské anketě časopisu Mladý svět Zlatý slavík. Zazpívala si například i v pařížské Olympii. Její píseň Modlitba pro Martu se stala při okupaci vojsk Varšavské smlouvy 1968 symbolem národního odporu.

Marta Kubišová zpívala s Václavem Neckářem a Helenou Vondráčkovou v populárním triu Golden Kids. V únoru roku 1970 jí však komunistický režim zakázal uměleckou činnost. Podepsala také Chartu 77.

Ke zpěvu se mohla vrátit až v roce 1989. Po sametové revoluci krátce vstoupila do politiky. 28. října 2023 jí prezident Petr Pavel udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

