Ministru Nekulovi vadí ceny masa, pečiva i másla, vyzve úřad ke kontrole marží

„V současné době dochází k velmi výraznému nárůstu cen potravin,“ řekl Nekula. „Nelíbí se nám to a chceme ve spolupráci s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže přistoupit ke kontrole marží potravin. Ne u všech. Vytipujeme si konkrétní potraviny, kde to budeme kontrolovat,“ řekl ministr Nekula novinářům v průběhu jednání vlády.

Připomněl, že stejný krok se úspěšně realizoval v oblasti pohonných hmot, ať to byla nafta nebo benzín, kde došlo ve výsledku ke snížení cen.

„Jsme v kontaktu s předsedou ÚOHS a budeme detaily dolaďovat,“ uvedl Nekula. Nechtěl říci, kdy přesně kontroly začnou. „Uvidíme, jak zareagují jednotliví obchodníci - myslíme tím zejména obchodní řetězce - protože máme avízo, že by chtěli po Velikonocích zdražit,“ dodal ministr zemědělství.

„Rozdělení zisku v tom úseku od zemědělce přes potravináře až po obchodníky je nerovnoměrné. Marže u obchodníků jsou příliš vysoké a tam budeme zejména cílit,“ uvedl Nekula.

Prezident komory uvedl, že by se všichni měli snažit, aby ceny potraviny dále nerostly tak zběsilým tempem jako dosud. „Dlouho upozorňujeme na to, že spotřebitel by měl mít právo vědět, kolik dostal zaplaceno dodavatel, respektive zemědělec nebo potravinář,“ řekl portálu iDNES.cz Doležal.

Komora se ale obává, že se maloobchod přizpůsobí a bude vykazovat marži jako rozdíl mezi tím, za kolik prodal a nakoupil ne od zemědělce, ale od některého třetího subjektu. „Tím může být nákupní aliance nebo dceřiná společnost řetězce, přes kterou se řeší nákup. Marže tak bude oficiálně nízká, ale propastný rozdíl mezi tím, co zaplatí spotřebitel a tím, co dostane zemědělec, zůstane,“ uzavřel.