O ceny másla se zajímá i antimonopolní úřad. Stěžovali si obchodníci

„Potravinářská komora nemá obavy z dalšího sektorového šetření u másla. Dobře víme, že problém není na straně výrobců. Většinu nákladů jednoznačně nesou zpracovatelé,“ uvedl v reakci mluvčí komory Marek Zemánek. Podle něj skoro 70 procent ceny másla tvoří cena základních vstupních surovin, tedy mléka a tuku.

Ceny másla jsou velkým tématem už od začátku podzimu. Tehdy uvedli zástupci Českomoravského svazu mlékárenského, že v létě bylo v mléku méně tuku, protože skot kvůli výkyvům teplot méně žral. Na konci září tak již 250 gramů mléčného tuku stálo 70 korun bez akce. Ceny mezitím ale stále rostou. V říjnu pak podle údajů společnosti Česká distribuční, která analyzuje slevové letáky, meziročně zdražilo o 43 procent i v promocích, běžná kostka másla tak stála 52 korun.

Mezitím se ale začali přít zpracovatelé mléka a obchodníci, kdo za dalším nárůstem stojí, navzájem se tak obviňují Potravinářská komora ČR a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR).

Ministr zemědělství Marek Výborný pak o minulém víkendu vystoupil v televizi a řekl, že za zdražením stojí část velkých mlékáren a prodejců, kteří se snaží využít, či zneužít situaci na trhu před Vánocemi. Po nich se totiž obecně očekává zlevnění, naopak před svátky bude většina domácností nakupovat tuky ve větším na vánoční pečení.

K ceně másla se ve čtvrtek vyjádřil i premiér Petr Fiala, který řekl, že trh s máslem, které v posledních měsících zdražuje, ovlivňují oligopoly. Dodal však, že cenu stát regulovat nebude.

Oligopoly jsou ale podle předchozího zkoumání ÚOHS v ČR běžné. A to jak na straně výrobců potravin, tak i u obchodníků. Loni úřad zveřejnil analýzy u pěti potravin, kde zkoumal všechny části řetězce od zemědělců, přes potravináře až k obchodníkům. A výsledek při podívání se pět let nazpátek byl prakticky u všech komodit, tedy u mléka, drůbežího masa, mouky, vajec a právě u másla, podobný. Všechny články si v době zvyšování cen trochu přilepšily, nikdo však nezvyšoval marže nepřiměřeně, úřad pak také nezjistil žádnou kartelovou dohodu.

U másla tehdy zjistil, že když začalo zvyšování cen, tak obchodníci svou marži snížili, aby ceny nerostly tak prudce. Poté, co již zpracovatelé a zemědělci šli s cenami dolů, svou marži zvýšil.

Zisky pro řetězce

„Z čísel statistiků jasně vyplývá, že na aktuálně vysokých cenách másla nejvíce vydělávají především obchodní řetězce. Potravinářská komora v této souvislosti upozorňuje také na závěry sektorového šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten v loňském roce dospěl k závěru, že k 1. únoru 2023 průměrná marže obchodníků na másle stoupla do velmi neobvyklých hodnot, přestože průměrná spotřebitelská cena másla již v dané chvíli klesala,“ informoval pak v tomto týdnu mluvčí komory Zemánek.

Naopak SOCR uvádí, že obchody letos od ledna do srpna prodávaly másle se zápornou marží, v červnu dokonce se ztrátou 18,6 koruny na kilogram. „Obchodníci tedy nejenže na vysokých cenách másla neprofitovali, naopak dotovali jeho cenu z vlastních zdrojů, aby udrželi dostupnost pro spotřebitele. Tvrzení Potravinářské komory o manipulaci s cenami tak neodpovídají realitě,“ sdělili zástupci svazu.

V minulých týdnech pak zpravodajské portály obletěly vysoké ceny vánočních kolekcí, kdy například 700gramové rodinné balení vyjde i na více než 600 korun. Obecně se očekává, že řetězce následně zboží zlevní a budou ho nabízet se slevou, teprve tehdy si ho pak koupí většina zákazníků.

Podle ředitele České obchodní inspekce Jana Štěpánka je takové chování podle zákona a nepostihnutelné. „To neznamená, že by to bylo mravní chování,“ řekl ministr Výborný. Podle něj jde o nemravnost, obchodník by si podle něj neměl se spotřebiteli hrát jako kočka s myší.