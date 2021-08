MasterCard čelí rekordní hromadné žalobě, mohla by jej stát přes 400 miliard. Firma tvrdí, že nařčení jsou falešná

Středeční rozhodnutí britského Odvolacího soudu pro hospodářskou soutěž znamená, že ve sporu, který se řeší už pět let, může konečně dojít k soudnímu procesu. Odvolací soud už žalobu jednou zamítl, zpátky do hry ji pak vrátilo rozhodnutí britského Nejvyššího soudu z loňského prosince.

„Rozhodnutí soudu je předzvěstí éry spotřebitelských hromadných žalob, které přinutí velké firmy nést odpovědnost v oblastech, na kterých skutečně záleží,” reagoval Walter Merricks v prohlášení.

Ve své žalobě tvrdí, že společnost MasterCard porušila evropská pravidla hospodářské soutěže tím, že v minulosti účtovala obchodníkům poplatky za přijímání plateb kartou. Ti je v podobě vyšších cen přenášeli na zákazníky. Jeho žaloba se podle listu The Financial Times opírá o rozhodnutí Evropské komise z roku 2007, podle kterého je účtování poplatků v rozporu s evropskými protimonopolními pravidly.

Merricks firmu žaluje jménem všech Britů starších 16 let, kteří platili kartami MasterCard za zboží či služby u britských obchodníků mezi roky 1992 až 2008. Soud mu však ve středu nepovolil do žaloby zahrnout i zesnulé vlastníky platebních karet. To by hromadná žaloba nabobtnala ze 47 milionů účastníků na téměř 60 milionů, poznamenal deník The Daily Telegraph.

Podle zástupců MasterCardu jsou nařčení „falešná” a spor je řízen právníky „primárně zaměřenými na vydělávání peněz pro sebe,” citovala z prohlášení firmy agentura Reuters. „Společnost Mastercard je přesvědčena, že v příštích měsících se po přezkoumání klíčových skutečností výrazně sníží životaschopnost tohoto nároku,” uvedla firma.