Diskriminace či sexuální obtěžování. Britský McDonald’s čelí lavině žalob

„Mám pocit, jako bych o tom s manažery nesměl mluvit,“ řekl Guardianu jeden devatenáctiletý zaměstnanec McDonald’s, který vyhledal pomoc advokátní kanceláře Leigh Day. „Můj šéf mi řekl, že pokud se s tím neumím srovnat, měl bych odejít. To, co jsem ale slyšel, by neměl slyšet nikdo. Řekli mi, že jsem teplouš. To mi bylo velmi nepříjemné – nesnáším pracovat tady,“ dodal.

Další, nyní již bývalý zaměstnanec restaurace v regionu Midlands v centrální Anglii, se svěřil BBC, že ho kolegové šikanovali kvůli poruchám učení a vadě oka. Také byl podle BBC svědkem rasistického chování manažerů restaurace k ostatním zaměstnancům, které se pokusili také osahávat.

Případy obtěžování zahrnují podle advokátní kanceláře Leigh Day třeba i nevhodné otázky týkající se sexu včetně počtu sexuálních partnerů a vykořisťování mladých zaměstnankyň, píše The Guardian.

„Opakovaně jsme žádali BBC o poskytnutí podrobností k těmto hluboce znepokojujícím případům, abychom byli schopni věc plně prošetřit, ale neobdrželi jsme je. Jak usuzujeme, většina případů se stala před více než 12 měsíci,“ citoval The Guardian prohlášení McDonald’s.

„Jakýkoliv případ nevhodného chování a obtěžování je nepřijatelný a bude rychle a pečlivě prošetřen,“ řekl mluvčí společnosti. Podle něj firma představila například online kanál věnovaný whistleblowingu s názvem Red flags (v překladu varovné signály), kde se mohou zaměstnanci svěřit se svými stížnostmi.

První stížnosti na nevhodné chování v McDonald’s se objevily před více než rokem, kdy začala toto téma zkoumat BBC. Ta dnes napsala, že pracovníci řetězce ve Velké Británii stále čelí sexuálnímu zneužívání a obtěžování navzdory slibu společnosti situaci řešit.

McDonald’s je ve Spojeném království jedním z největších zaměstnavatelů v soukromém sektoru. Ve více než 1 400 restauracích pro firmu pracuje zhruba 168 tisíc lidí, píše The Guardian. Loni v září se ukázalo, že v jedné z britských poboček McDonald’s pracovalo jako moderní otroci několik Čechů.