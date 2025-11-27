Šestice Přátel míří do McDonald’s. Limitované menu láká na figurky a nostalgii

McDonald’s od středy uvádí ve všech tuzemských restauracích speciální limitovanou nabídku menu s motivy amerického seriálu Přátelé. Její součástí je kolekce figurek s jeho oblíbenými postavami. Řetězec doufá, že propojení ikonických postav s oblíbenými položkami nabídky přiláká zákazníky stejně pevně, jako Chandlerovy hlášky držely u obrazovek miliony diváků.
F.R.I.E.N.D.S. meal | foto: Mcdonalds

Friends Menu umožňuje kombinovat burger nebo kuřecí McNuggets s velkými hranolky či dipy a nápojem. Součástí nabídky je také exkluzivní omáčka Monica’s Marinara založená na rajčatech, česneku, cibuli a bylinkách. Cena menu začíná na 275 korunách.

Zákazníci mohou získat figurky Rosse s opičkou Marcelem, Rachel v roli servírky, Moniku v kuchařském oblečení, Phoebe s kytarou, Chandlera s kuřátkem a Joeyho s káčátkem. Každé menu je baleno v tematické krabičce s ikonickými scénami ze seriálu.

Kampaň poběží ve všech restauracích McDonald’s v Česku do 16. prosince, případně do vyprodání zásob. Firma očekává, že limitovaná edice přiláká zákazníky nejen díky novým chuťovým variantám, ale i díky sběratelskému potenciálu figurek.

Postavičky i legendy

McDonald’s často spolupracuje s velkými filmovými a animačními studii jako jsou Disney, Pixar, Marvel Studios apod. a k premiérám filmů nabízí hračky nebo figurky v rámci Happy Meal kampaní. Tyto edice bývají sběratelské a lákají rodiny i fanoušky daných filmů.

Seriál Přátelé

Měl premiéru 22. září 1994 a běžel deset sezon až do 6. května 2004. Celkem bylo natočeno 236 epizod. Sleduje osudy šesti přátel a jejich život v New Yorku.

Přátelé se stali jedním z nejpopulárnějších sitcomů historie, jsou stále sledovaní díky opakovaným reprízám a streamovacím službám. Seriál ovlivnil módu, jazyk (např. fráze „How you doin’?“) a popkulturu 90. let.

Seriál získal několik cen Emmy a řadu dalších televizních ocenění.

V roce 2021 proběhlo speciální setkání herců (Friends: The Reunion) bez scénáře, které připomnělo kultovní status seriálu.

Mezi nejznámější patřily Star Wars Happy Meal s figurkami, které vycházely při premiérách filmů a lákaly nejen děti, ale i sběratele fanoušků sci‑fi. V některých zemích se objevily Pokémon edice, kdy k dětským menu přibývaly hračky a sběratelské předměty, využívající celosvětovou popularitu značky Pokémon.

Stejně tak spolupracoval řetězec s animovanými filmy, například Mimoni nebo Já, padouch od DreamWorks, a nabízel tematické figurky, často při premiérách či propagaci filmu, což přitahovalo rodiny s dětmi.

Kromě filmových franšíz McDonald’s občas vydává tematické edice spojené s kulturními jevy nebo retro značkami a kombinace jídla, designu i sběratelského bonusu pomáhá zvýšit zájem a prodej.

Tyto kampaně bývají časově omezené a obvykle navázané na premiéry filmů, sezonní události (např. Vánoce, Halloween) nebo marketingové akce, což znamená, že nabídky se průběžně mění a opakují.

