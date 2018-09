100 let ČSR: První republika v historickém seriálu Lidových novin. První díl vychází už v pátek 14. září

PRAHA Deník Lidové noviny u příležitosti významného výročí vzniku republiky připravil pro své čtenáře další seriálovou lahůdku s názvem „100 let ČSR“. Kdo další kromě T. G. Masaryka utvářel první republiku? Jak se samostatné Československo vyvíjelo ekonomicky? Jak ve skutečnosti vypadala politická kultura a běžný život obyvatel? Jaké byly největší aféry? A jak se do tehdejšího dění promítla celosvětová krize? Odpovědi nabídne nový seriál Lidových novin, který poprvé vychází v pátek 14. září a potrvá až do 25. října.

Seriál 100 let ČSR má celkem třicet běžných dílů a pět obrazových sobotních bonusů. Poprvé vyjde už v pátek 14. září a spolu s ním čtenáři získají velkou dobovou mapu Československa jako dárek.

Seriál byl připraven ve spolupráci s historiky z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky, předními odborníky na toto významné období našich národních dějin.

V jednotlivých dílech autoři sledují příběh samostatného státu, od jeho dramatického počátku až do jeho neméně dramatického konce. Vedle klíčových dějinných momentů ale věnují velkou pozornost i jeho každodennímu fungování, a to jak v nejvyšších patrech - v politice, v hospodářství, tak i v těch nižších, zcela obyčejných: jak tehdy lidé trávili volný čas, jakým sportům se věnovali, čím žili.

Přímo do tohoto světa čtenáři nahlédnou o sobotách, kdy vyjdou bonusové díly nazvané Svět v obrazech. V nich najdou ukázky z dobových časopisů, jak psaly o módě, sportu, společenském životě a celebritách té doby.

„Lidové noviny jsou jediným dosud vycházejícím českým deníkem, který pamatuje zrod republiky,“ říká Veselin Vačkov, ředitel redakce Lidových novin a dodává: „I proto cítíme povinnost toto výročí nejen připomenout, ale také se na tehdejší události podívat z nejrůznějších možných uhlů. Nový seriál je pouze začátkem rozsáhlého projektu, který má několik částí a potrvá téměř do konce letošního roku.“

Součástí projektu 100 let ČSR je i další navazující seriál, nazvaný Hvězdy první republiky. Ten bude mít také třicet dílů, v nichž Lidové noviny představí třicet předních osobností světa politiky, hospodářství, vědy, kultury a sportu spojených s meziválečným Československem. První díl vyjde 26. října.

Na říjen Lidové noviny připravují také speciální přílohy a reprinty ze svých vydání z roku 1918.